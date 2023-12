"Amici" va in vacanza, quando finisce (e quando ricomincia)

Giunto alla sua ventitreesima edizione, "Amici di Maria De Filippi" si conferma, anno dopo anno, come uno dei talent show più amati della nostra televisione. Programma longevo, capace di attraversare intere stagioni televisive (o quasi): mentre la versione "pomeridiana" dello show è entrata nel vivo - e in attesa dell'attesissimo "serale" - i giovani concorrenti del talent vanno in vacanza. I telespettatori, comunque, possono stare tranquilli: "Amici" tornerà presto nei palinsesti di Canale 5.

Amici 2023-2024: quando va in vacanza e quando torna

L'appuntamento con "Amici 2023" si avvia alla conclusione per le festività natalizie. La puntata di domenica 17 dicembre segna infatti la conclusione del pomeridiano del 2023, durante la quale i talentuosi ragazzi della scuola di Maria De Filippi si calano, per forza di cose, un un'atmosfera natalizia, del resto già ben percepibile dagli addobbi e dai festoni preparati in casetta. La produzione del talent show interromperà le riprese per consentire a tutti di godersi le festività, con la trasmissione dell'ultima puntata, trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.00. Il Day Time, però, proseguirà quotidianamente fino a venerdì 22 dicembre.



Detto della pausa, la domanda d'obbligo è la seguente: quando riprenderà la messa in onda della stagione 2023-2024 dell'amato talent? Ebbene, i telespettatori dovranno attendere meno del previsto. Dopo l'interruzione natalizia, infatti, il pomeridiano di "Amici" riprenderà il 7 gennaio del 2024, soltanto un giorno dopo la giornata dell'Epifania.

Per tutti i fan del programma le buone notizie non finiscono qui: gli allievi avranno l'opportunità di partecipare a un evento speciale. Infatti, la classe di Amici sarà ospite di "Capodanno in Musica", l'evento televisivo che accompagnerà il pubblico di Canale 5 dall'ultimo giorno del 2023 ai primi minuti del 2024. Condotta da Federica Panicucci, l'edizione vedrà esibirsi non solo grandi artisti, ma anche tutti i concorrenti del talent condotto da Maria De Filippi.



Questo non è un evento nuovo per il talent, poiché l'anno scorso alcuni partecipanti avevano preso parte a spettacoli televisivi durante il periodo natalizio. La partecipazione a "Capodanno in Musica" rappresenta un'opportunità significativa per i giovani allievi di esibirsi e salutare l'anno vecchio con entusiasmo, guardando avanti al 2024 con speranza. Inoltre, sarà un'esperienza straordinaria che consente loro di condividere la magia delle festività con il pubblico italiano.

