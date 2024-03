Amici, Lorella Cuccarini perde le staffe: "Modera i termini". Contro chi ce l'aveva

In alto il video dello scontro

Sabato 30 marzo. Su Canale 5 va in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Si inizia con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. “Io ho qui un guanto.. Martina contro Mida”, dice Anna Pettinelli. Maria De Filippi spiega: “Cari Lorella e Mida, vi siete spaventati, avete urlato alla sfida per il guanto della settimana scorsa ma io non demordo. Vi cambio canzone ma non la modalità perché al serale vorrei sentire cantare senza effetti e aiutini. [..] Se sei un cantante, caro Mida, non frignare. C’è un pezzo da cantare per 50 secondi acapella, senza base e poi con base ma senza autotune. Forse, come penso io, non sai cantare”.

La rabbia di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini replica subito a tono: “Lo abbiamo rifiutato. Intanto io ti consiglio di moderare i termini delle lettere perché ci faresti più bella figura. Non lo trovo di buon gusto. Questa non è una esibizione, è una punizione. Anna, fatemi parlare. Dici sempre cose senza senso eppure ti faccio parlare quando parli. Se tu fai una sfida e credi fermamente in Martina, tu porti ‘io canto’ e la fai fare a entrambi a loro modo. Permetti di farlo fare a Mida nel suo stile. Essere al serale significa dare la possibilità a tutti i ragazzi di esprimersi, invece il tuo fine non è quello. Tu vuoi mettere Mida in difficoltà.”. La giuria deve decidere se il guanto è equo o meno.

Le parole dei giudici

Interviene Malgioglio: “Per me non è equo, assolutamente. Perché tu metti in ridicolo un ragazzo che naturalmente ha un modo di cantare suo. Non ti avvicinare amore, che mi spaventi. Scusami, poi l’autotune, tu fai tanta radio. Lo usano tutti, non sono d’accordo con te. Amore assolutamente, il ragazzo (Mida, ndr) ha una personalità. Allora perché non gli fai cantare un brano di Eminem? Non mi fare venire il sangue al cervello”. Michele Bravi aggiunge: “Secondo me le premesse sono sbagliate. Tu parti dal presupposto che devono confrontarsi con il brano di ‘Io Canto’. Sono d’accordo a dire che Mida può non essere credibile e credo che lui sappia di non rappresentare quel tipo di cantante. Per me non è equo”. Quindi il guanto è annullato. Pettinelli non è d’accordo.