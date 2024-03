"Due ex cantanti di Amici all'Isola dei Famosi": chi sono

Alcuni programmi Mediaset si avvicinano al giro di boa. Intanto il Grande Fratello (per il quale ci sarebbe la data della finale), che lascerà il posto all'Isola dei Famosi. Ma anche Amici di Maria De FIlippi, che termina la fase pomeridiana per passare a quella del serale (ecco quando). E le strade s'intrecciano. Sì perché pare che due ex allievi del programma potrebbero approdare presto in Honduras, per il reality che quest'anno sarà condotto da Vladimir Luxuria (e non più da Ilary Blasi). Di chi si tratta? E cosa hanno detto i diretti interessati? Ecco i dettagli.

Due cantanti di Amici all'Isola?

Stando a quanto riportato da Biccy (che cita il portale Anticipazioni TV) Albe e LDA potrebbero essere tra in nuovi concorrenti dell'Isola dei Famosi. Per chi non li conoscesse, i due cantanti hanno partecipato alla ventunesima edizione di Amici di Maria De FIilippi. Entrambi arrivarono al serale. Albe (nome intero Alberto La Malfa) gareggiava nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. LDA (Luca D'Alessio, figlio del più noto Gigi) in quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quell'edizione fu vinta dal cantante Luigi Strangis. Ad ogni modo al momento non c'è alcuna comunicazione ufficiale sulla loro (presunta) partecipazione all'Isola.

Cosa hanno detto i diretti interessati

Mentre LDA ha preferito non dire nulla, Albe invece si è esposto e, commentando il tweet di Gossip TV, ha scritto: "Mi ci vedo già a bere noci di cocco e ca*are alghe". Una conferma? Chissà. Non resta che attendere l'eventuale conferma o smentita da parte del programma o dei diretti interessati.