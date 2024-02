Amici, Maria De Filippi: "Ho la pelle d'oca". L'insolito commento di fronte ad Alessandra Amoroso

In alto l'esibizione di Alessandra Amoroso ad Amici

L'attesissima ospite di Amici, per la puntata di domenica 25 febbraio, è Alessandra Amoroso. La cantante, ex vincitrice del talent, è tra le pupille di Maria De Filippi. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è tra le cantanti ex talent che ha venduto più copie. Un timbro riconoscibile, una voce potente, che ha portato sul palco di Amici anche oggi, intonando "Fino a Qui", la canzone sanremese che le ha fatto conquistare il nono posto.

La reazione di Maria De Filippi

Proprio mentre cantava, è accaduto qualcosa di particolare. I fatti. La cantante salentina comincia a cantare, il pubblico e i ragazzi conoscono le parole a memoria. Ma anche la presentatrice partecipa e poi, a un certo punto, si rivolge verso qualcuno (probabilmente Rudy Zerbi o comunque un professore) e afferma: "È bravissima, mi fa venire la pelle d'oca". Un gesto insolito da parte di De Filippi. Non perché in passato non si sia mai lasciata andare a complimenti per Alessandra Amoroso o per altri cantanti, ma perché lo ha fatto in un modo particolare. Con orgoglio, con fierezza e dolcezza allo stesso tempo. In tanti lo hanno notato anche sui social. Su Twitter (o X), infatti, è stato riportato anche da diversi utenti, tra cui la popolare pagina trashtvstellare.

Prima di un lungo abbraccio con la conduttrice, l'artista pugliese ha detto: "Grazie, grazie a tutti". Quindi, rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi, Amoroso ha aggiunto: "Grazie per tutto: prima, dopo, io ti voglio un bene che tu lo sai. Mi hai fatto ca*are sotto anche oggi. Le prove erano andate meglio ve lo assicuro, ma questa donna ha qualcosa che mi smuove". Standing ovation per Alessandra Amoroso, che saluta tutti e ringrazia nuovamente.