"Disastro, è inammissibile. Grandissima delusione": Alessandra Celentano 'asfalta' i ballerini di Amici

In alto il video dei ballerini che affrontano la verifica teorico-pratica

Durante la puntata di Amici andata in onda oggi 17 novembre, i ballerini hanno dovuto affrontare una verifica teorico-pratica con Alessandra Celentano. L'insegnante di danza, come suo solito, non le ha mandate a dire. Lo si è intuito fin dall'inizio, ovvero da quando è entrata nella scuola affermando: "Avete 5 minuti per prepararvi e poi vi aspetto di là in studio". Quando le viene chiesto come vestirsi, lei replica dura: "Se ci sono io secondo te come ti devi vestire?". Tutti in studio a stretto giro. I risultati? "Disastrosi", come affermato da Celentano stessa ad un certo punto.

La verifica dei ballerini di Amici

"Oggi facciamo una verifica pratica e teorica - dice la maestra -. Cerchiamo di muoverci, venite alla sbarra. Iniziamo". I ragazzi cominciano a seguire le indicazioni, ma la professoressa non è per niente contenta: "Cos'è questo pantaloncino da calciatore? Lascia il collo. Solo le scapole. Ferma la spalla. Estendi. Segui la mano. Fammi sentire il respiro. Apri le ginocchia. Sei lento. Sei moscia", sono sono alcune delle frasi pronunciate da Celentano.

Le domande teoriche

A seguire la teoria con alcune domande di rito: "Mi dici la regola della quarta posizione?". E ancora altre domande: "Cos'è il balletto neoclassico? Cos'è una coda? Cosa c'è prima della coda?". Poi il giudizio: "Ragazzi, non sapete.. Non sapete niente. Non sapete cos'è l'arte che state praticando, è inammissibile. Parlo con tutti: molto peccato, peggio per voi. Dovete iniziare dalle basi".

I voti della maestra Alessandra Celentano

Per terminare ecco i voti che la Celentano ha dato ai ballerini (media tra teoria e pratica). Alle ragazze poi, un giudizio lapidario: "Siete state una grandissima delusione".

Kumo 3.25

Chiara 1.5

Simone 2.75

Marisol 1.5

Nicholas 3.75

Gaia 1.5

Elia 1

Sofia 1.5

Giovanni 2

Dustin 3