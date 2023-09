Amici, Alessandra Celentano boccia Nicholas: "Scarso, grosso e rigido". Il ballerino: "Mi farò il cu*o"

In alto il videomessaggio della Maestra Celentano per il ballerino

Nel pomeriggio di oggi 27 settembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici. Ovvero quella striscia quotidiana che segue le ragazze e i ragazzi della scuola tra lezioni e vicissitudini professionali e personali. In particolare oggi Maria De Filippi è intervenuta in collegamento audio, rivelando agli allievi la prima classifica della 23esima edizione. Qualcuno non l'ha presa benissimo, come Mida, rimasto deluso in particolar modo di un voto. Non solo. Nicholas si è classificato ultimo tra i ballerini, insieme a Chiara, e ha inoltre ricevuto una lettera da parte della maestra Alessandra Celentano.

Il giudizio della Maestra e il compito per il ballerino

La Maestra Celentano ha quindi scritto una lettera indirizzata a Nicholas, chiarendo senza tanti giri di parole la propria posizione nei suoi confronti. Celentano lo ha definito "scarso, chiuso e rigido", a livello di movimento. Soprattutto la maestra si è soffermata sul fisico del ballerino, definito "troppo grosso" a livello di muscolatura per poter ballare: “Non ti trovo armonioso, ad oggi ho visto solo passaggi ginnici e pochissimo altro”.



Nicholas, che inizialmente aveva reagito affermando: "Mi farò il cu*o", si è buttato giù dopo aver letto le parole della tanto temuta insegnante di danza: "Il compito che mi ha assegnato non mi sembra leggero, anzi". Quindi ha incontrato il proprio prof, Raimondo Todaro, il quale ha trovato il giusto modo per risollevargli l'umore e dargli quella carica di cui necessitava.

“Già ti girano? Ti ha dato fastidio quello che c’è scritto?”, ha chiesto Todaro. “Mi sembra una cavolata che sono troppo grosso”, la replica del ragazzo. Todaro nuovamente: “Io in puntata ti ho dato 6 per darti il banco, quindi sulla parte della lettera in cui lei parla della tecnica sì, lo sappiamo e siamo d'accordo. Per il fisico no. Anche la questione della personalità mi è dispiaciuto”. Poi hanno iniziato a vedere la coreografia che il ballerino dovrà studiare, così come stabilito da Alessandra Celentano.



Raimondo Todaro lo ha subito persuaso a non desistere e a svolgere la prova: “Io la farei e ti dico perché: più ore stai in sala e meglio è. Da questa roba qua puoi imparare qualcosa? Sì, e noi questo dobbiamo fare. Se partiamo con: ‘Non lo faccio’ allora ci nascondiamo. Se poi il risultato non è sufficiente non ci rimanere male, noi lo sappiamo già da prima. Come viene, viene. Chissene frega. Però non devi reagire così”. “Lo faremo bene”, ha commentato Nicholas dopo qualche indecisione iniziale. Come se la caverà? Non resta che attendere.