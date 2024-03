Amici, Maria alla Celentano: "Ti sei fidanzata?". La risposta spiazzante della maestra (video)

In alto il video della maestra Celentano

Domenica 3 marzo, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Durante la puntata si scopriranno i due nuovi allievi che accederanno al serale (qui i loro nomi). Prima, però, un inizio scoppiettante. Cos'è accaduto? Ecco il racconto.

La frase di Alessandra Celentano

È appena cominciata la puntata. Maria De Filippi entra in studio accolta dall'ovazione del pubblico: "Celentano molto elegante", dice lei mentre la maestra di danza è già in piedi per far vedere l'outift. "Ti ho anticipato. Oggi meglio? Quindi tu mi preferisci..", dice Celentano. Allora la conduttrice: "Ma no, non sei in tuta ed è già una cosa. Le scarpe da ginnastica ci stanno. Le metto anche io".

L'insegnante si va a sedere, afferma di stare bene e Maria le chiede: "Ti sei fidanzata?". "Sì", la risposta secca della maestra. "Ah sì? Brava", risponde la presentatrice. "Ce n'ho due, tre.. ma non sai quanto sono richiesta. Non puoi immaginare", ancora Celentano. Quindi Maria De Filippi le chiede se stia facendo sul serio oppure no. "Te lo presenterò. Non posso non presentartelo Maria, ormai..", di nuovo Celentano. Allora De Filippi conclude: "Va bene, il giorno in cui smetterai di fare l'insegnante di danza c'è sempre un posto a Uomini e Donne. Negli Over. Zona Over, beh sì.."