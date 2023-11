Amici, Maria De Filippi: "La Celentano si veste solo sopra" e la maestra reagisce così. Il video

In alto il video di Garrison ad Amici

Sta andando in onda in queste ore una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De fIlippi giunto alla 23esima edizione. Tra gli ospiti della puntata di oggi 19 novembre (come rivelato già nelle anticipazioni) c'è anche Garrison Rochelle, ex insegnate della scuola. Il coreografo americano è stato tra i protagonisti di un divertente siparietto con Alessandra Celentano e Maria De Filippi. Cos'è accaduto?

"Attenzione all'anca", ironizza Garrison

Subito sopo la presentazione in una clip, il maestro è entrato in studio tra gli applausi del pubblico. "Come stai?", chiede De Filippi. Poi aggiunge: "Hai visto la Celentano? Hai visto che è in tuta?". Garrison non ci crede. Allora la presentatrice incalza: "Ormai si veste solo sopra". "Non va bene. Assolutamente no", replica lui. Quindi la maestra alza la gamba per far vedere com'è vestita. Indossa un pantalone rosso sportivo, mentre sopra una maglietta più elegante. "Ha anche alzato la gamba", dice De Filippi. Quindi Garrison ironizza: "Attenzione all'anca". "Guarda.. le anche ancora (funzionano, ndr)", interviene Celentano, che già a inizio puntata aveva avuto modo di parlare del proprio outfit "diviso". Come anche nella scorsa puntata, sottolineando come - essendo seduta - la parte da curare maggiormente è proprio quella superiore.

Chi ha vinto il torneo di ballo

Al via il torneo di ballo. Ad esibirsi ci sono tre ballerini: Dustin, Sofia e Nicholas. Vince quest’ultimo. Il pubblico è in visibilio: “Si può chiudere il microfono?”, dice Garrison alla Celentano. E ancora: “Nicholas alla prima puntata ti avevo dato un voto basso. Avevo detto che questo ragazzo.. (avrebbe avuto un futuro, ndr) devo dire che sei migliorato tanto. Io sono il re delle lacrime. Io se vedo una lumaca schiacciata, piango. Però ora devi tirare fuori i.. con garbo e intelligenza”. “Secondo me ha sbagliato nome, anche a me succede a volte”, dice la maestra riferendsosi al giudizio del collega. “Ti sei un po’ rimbabito negli anni”, conclude. Ma Garrison non è d'accordo: Nicholas gli è piaciuto e dev'essere premiato.