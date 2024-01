Amici, Alessandra Celentano in studio con una parrucca? Cosa sappiamo

In alto il cambio look della maestra

Parte "col botto" la puntata di Amici in onda oggi domenica 21 gennaio. A sorprendere tutti è, proprio ad inizio puntata, la maestra Celentano, stranamente non seduta accanto agli altri professori. Non al suo posto, insomma. "Buongiorno a tutti", ha esordito De Filippi. Che poi ha aggiunto: "Allora, manca Alessandra. Non c'è, ma c'è sua sorella". "Ah, quella buona?", ha domandato Cuccarini. "No, è cattiva come lei. Si assomigliano, ma questa è proprio.. avete presente Mortisia della famiglia Addams? La facciamo entrare", ha ironizzato la conduttrice. Quindi la maestra è entrata sfoggiando un look completamente differente: con i capelli blu.

C'è chi si domanda se sia una parrucca o i suoi capelli tinti. Forse una parrucca. Il motivo preciso? Al momento non si conosce. Certamente non sarebbe la prima volta, già in passato Celentano si era divertita con il look. "Piacere, Adriana, sono la gemella di Alessandra”, le prime parole della "sorella gemella". “Sembra la fata turchina”, ha detto Cuccarini. “A metà, dipende dai momenti. Cosa faccio signora, mi accomodo?”, ha domandato Celentano a De FIlippi, quindi si è andata a sedere.

L'inizio della gara

Poi inizia la gara. A giudicare ci sono – per il canto – Paola Turci, Aiello e Francesca Michielin. Per la danza, invece, Thomas Signorelli. Il primo cantante a esibirsi è Petit: “Lui è un adolescente che sa emozionare”, dice Turci. “Mi fa molto piacere che Paola abbia detto questa cosa. Vedevo Lorella con il sorriso vorrei sapere che ne penso”. “Mi è piaciuto moltissimo, sento sempre una grande verità. Arrivi per quello che sei. Ho dato 8-".

Anna Pettinelli, invece, afferma: “A differenza tua, quello che io penso si legge. L’ho visto meno dentro il pezzo rispetto ad altre volte. Io adoro Petit ma oggi l’ho visto meno efficace”. “Ti mancano gli strumenti, purtroppo. Petit per favore puoi spiegare a chi pensi quando canti questa canzone?”, dice Zerbi. L’allievo allora: “La canzone mi rispecchia molto, non è stata facile cantarla. L’autore di Emma – Casalino – parla di una persona cara che se ne va. Io ho pensato a mia nonna che non c’è più”. “Mi dispiace”, replica Pettinelli senza aggiungere altro.