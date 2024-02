Amici, Alessandra Celentano sbotta contro il pubblico: "Imbarazzante"

In alto il compito della maestra Alessandra Celentano

Una puntata forse un po' sottotono quella di Amici andata in onda oggi domenica 11 febbraio. Ma per fortuna che c'è Alessandra Celentanto, lei sì che regala sempre "grandi emozioni". Scherzi a parte, la maestra di danza non è solo è una grande professionista, ormai colonna portante della trasmissione condotta da Maria De Filippi ma è anche un vero e proprio personaggio televisivo, capace d'intrattenere e di confrontarsi con tutti in modo molto schietto e sincero. È accaduto anche durante la puntata odierna, con un botta e risposta piccato sia con il collega Emanuel Lo che con il pubblico. Cos'è accaduto?

Il compito per Kumo e le parole della maestra di Amici

La maestra di danza ha assegnato un compito a Kumo: una coreografia di cha cha cha, la danza latino-americana di origine cubana. "Ma perché tutta questa importanza sul cha cha cha?", domanda ironico Emanuel Lo. Quindi Celentano: "Lo è, come qualsiasi altro stile. Se prende (Emanuel Lo, ndr) per i fondelli il cha cha cha in maniera così antipatica, io mi permetto di difendere il latino americano. Lui sta facendo questo..". La conduttrice la smentisce: "Non prende per i fondelli il cha cha cha ma te che chiedi a Kumo di fare il cha cha cha". Lo conferma: "Non è tanto del cha cha cha con tutto il rispetto, ma Kumo tu devi fare altro".

La maestra di classico, allora: "Dici tante cavolate.. eh, che cacchio! Comunque il mio voto? Sotto zero. Predisposzione zero, mi dispiace dirlo". Non si capisce esattamente chi ma qualcuno - probabilmente dal pubblico - fa un apprezzamento sul "coraggio" che Kumo avrebbe avuto cimentandosi con questa coreografia: "Ma quale coraggio? Non ci vuole coraggio per fare danza – dice Celentano rispondendo a tono -. Ragazzi qui proprio zero, imbarazzante direi".

Il pubblico, invece, è dalla parte del ballerino e lo supporta: "Vai Kumo". Anche Emanuel Lo è dalla sua aprte: “Scusate, questo dovrebbe essere un cha cha cha contameinato ma qui di contaminato c’era ben poco. Lo trovo molto avanzato e difficile”. Anche Raimondo Todaro, esperto in materia, è d'accordo con Lo. Il voto del maestro? 6.