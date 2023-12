Amici, la Celentano sbotta: "Siete delle cozze. Nicholas, devi stare zitto"

In alto il video con la maestra Alessandra Celentano

Oggi, mercoled 6 dicembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime di Amici, il programma di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Gran parte della puntata è stata dedicata alla danza e, in particolar modo, a una lezione di Alessandra Celentano.

La temutissima insegnante ha sottoposto gli allievi ad una serie di prove, con voti precisi per ogni aspetto. "Come state? Si può stare sempre meglio certo, ma anche molto peggio", ha esordito immediatamente Celentano. Poi è arrivata la lavagna con la griglia e tutti i nomi degli allievi: "Oggi parleremo dei requisiti che bisogna avere per essere ballerini versatili e di qualità", ha detto l'insegnante.

"Devi stare zitto, è chiaro?", la Celentano senza tanti giri di parole

Si inizia dalle "linee". Alcuni voti sono catastrofici: Kumo prende zero: "Non hai linee", ha sentenziato la maestra. E ancora avanti, fino a quando si arriva alla propedeutica. Qui la situazione non migliora. I ragazzi, soprattutto, sembrano in difficoltà. "Sei così bloccato, Nicholas? Sei peggio di quello che pensavo", ha affermato l'insegnante. Nicholas ha provato a replicare e allora la maestra lo ha ripreso: "Nicholas, non è che ogni cosa che dico devi rispondere. Sei sempre polemico, devi stare zitto. Sto facendo lezione. Il tuo ruolo è l'allievo, ok? Che sia chiaro".

Il disastro delle "aperture"

Ma il vero disastro arriva al capitolo "aperture". Chi non ha elasticità. infatti, riceve voti bassissimi. Specialmente Giovanni, il ballerino latino-americano, non ce la fa proprio: "Giovanni ma.. è un disastro eh. Come fai? Devi fare stretching tutti i giorni, giorno e notte. Qui è un disastro". La maestra ha chiesto che gli allievi facciano una spaccata. Sul lato sinitsro c'è qualche problema di troppo. Ma è con quella frontale che si è raggiunto un livello bassissimo: "Ragazzi, siete delle cozze però". Dustin e Marisol 10, a qualcuno la sufficienza, fioccano poi 2, 4 e 1.