Alfonso Signorini ad Amici. L'inaspettata comunicazione (video)

Durante la puntata del daytime di Amici andata in onda su Canale 5 ieri, martedì 7 maggio, gli allievi del programma hanno avuto una sorpresa speciale. Anzi due. La prima ha riguardato direttamente i cantanti e i ballerini, che hanno avuto l'opportunità di cantare i propri inediti e di ballare sulla terrazza degli studi Elios. Di notte, in una cornice sicuramente differente rispetto a quella tradizionale dello studio. Ma anche, perché no, di buon auspicio. Chissà se nei prossimi mesi si troveranno su altri palchi a cantare le proprie canzoni. O magari di esibirsi in importanti teatri. La seconda, invece, è stata diversa e ancora più inaspettata.

Il messaggio inaspettato di Alfonso Signorini

"Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti a tutti. Chi vi scrive è una persona che vi segue e vi stima". Inizia così la lettera inviata dal noto conduttore tv nonché direttore di Chi Magazine. A leggerla è Petit. Che quindi prosegue: "Da sempre il talento mischiato al sogno mi emoziona. Voglio subito tranquillizzarvi: questo non è un guanto di sfida ma solo un modo giocoso per mettere alla prova la vostra creatività e il vostro talento. Chi sono? Perché mi paleso nella vostra quotidianità? Accendete la tv e lo capirete".

Accendono la televisione s compare il viso di Alfonso Signorini. Accanto scorrono le seguenti parole: "Ciao ragazzi, il 19 luglio dirigerò la Bohéme di Giacomo Puccini all'Arena di Verona, un teatro dove anche voi sognerete di esibirvi. Perché ho pensato a voi? Semplice. Perché la Boheme racconta la storia di un gruppo di giovani artisti, tutti talentuosi".

"Senza il becco di un quattrino in tasca - continua Signorini -, ma pieni di sogni nel cassetto. Una storia nella quale miolti di voi e dei giovani che vi seguono, potranno identificarsi. Si parla d'amore, che è il motore di tutta la nostra vita, così ho pensato di mettervi alla prova e di farvi immergere nel pieno dell'atmosfera bohemienne attraverso una delle pagine più popolari di questa opera meravigliosa che è il "Valzer della Musetta".

"Ci sarà un premio"

Infine Signorini ha concluso: "Vi consegno un taglio musicale sul quale potrete dar vita, con la vostra creatività, a una vostra creazione. Voi ballerini potrete decidere come coreografare il brano, voi cantanti invece potrete ri-arrangiarlo, scriverci delle barre, insomma riattualizzarlo come meglio credete. Fra qualche giorno verrò a trovarvi a mi mostrerete le vostre creazioni. Per qualcuno di voi ci sarà un premio". Come se la caveranno gli allievi della scuola più famosa della tv italiana?