Amici, gli allievi entrano per la prima volta nella casetta e reagiscono così. Matthew sceglie tra Zerbi e Pettinelli

Nel video in alto, la scelta di Matthew

Si è tenuta ieri 24 settembre la prima puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi arrivato alla 23esima edizione. Una puntata importante, ovvero quella in cui non solo il pubblico di Canale 5 ha potuto conoscere le novità e le conferme di quest'anno, ma soprattutto la nuova classe di allievi. Certamente tra sfide ed eliminazioni, nelle prossime settimane cambieranno molte cose, ma per il momento la classe si è formata. I nuovi talenti, infatti, hanno già fatto il loro ingresso nella casetta che li ospiterà in questi mesi. Le loro reazioni sono state mandate in onda oggi 25 settembre durante la prima puntata del daytime.

Da "Non ci credo, sono in un sogno" a "Che figata", tanto l'entusiasmo non appena sono entrati. Tutti (o quasi) hanno portato con sé alcuni oggetti a cui tengono particolarmente: ad esempio Petit ha deciso di attaccare alla parete una foto con la nonna: "La persona più importante, che non c'è più", ha detto. Lil Jolie, invece, ha scelto un carillon: "Ma non lo accendo, altrimenti piango". E ancora Holy Francisco che ha scelto di tirare fuori l'armonica a bocca: "Questo è stato il primo strumento musicale originale con cui ho interagito", ha detto agli altri compagni dopo averla suonata.



La scelta di Matthew

Matthew ha anche dovuto scegliere tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Entrambi i professori, infatti, lo vorrebbero seguire in questo percorso nella scuola. Dapprima il giovane cantante ha incontrato Pettinelli, che si è rivolta a lui così: "Che tipo di percorso pensi di fare?", gli ha domandato. Allora lui: "Mi piace il pop-rock, questo è il mio stile. La mia via è quella". Quindi l'insegnante: "Mi sei piaciuto moltissimo già dai provini, io poi sono una grande appassionata di rock. Non mi è mai capitato in questi anni di avere un allievo così credibile e questo mi piace moltissimo. Ti vedo a suonare roba che neanche tu conosci magari e che io invece vorrei farti conoscere. Ma perché il rock?". "Abbracciando la chitarra in mano è inevitabile", ha replicato lui.



Poi è stato il momento di fare visita a Rudy, che ha speso parole d'elogio per Matthew: "Mi piace come scrivi, non a caso hai fatto la cover ma poi ho voluto ascoltare il tuo brano. Mi piace il fatto che suoni. Senti, visto che io penso che questa scuola serva a darvi la possiblità di toccare tanti colori diversi, tu devi fare tutto così aumenterai ancora di più le tue potenzialità. Mi racconti chi sei?". Allora il ragazzo: "Ho iniziato a suonare la chitarra dal 2019, ho visto un chitarrista ad un concerto e ho detto: 'Voglio fare quello'. La chitarra mi ha salvato la vita, veramente. La prima che ho scritto era una canzone d'amore per una ragazza, classicone. Io vorrei che alla gente piacesse la mia imprevedibilità, che la gente dicesse: 'Ha fatto uscire l'album, chissà cosa ci ha messo dentro'". Infine ha concluso: "A casa mi sostengono, soprattutto papà". Sul finire della puntata, ecco la scelta. Chi seguirà Matthew? Rudy Zerbi. L'allievo, infatti, ha deciso che sarà proprio lui l'insegnante con cui intraprendere questo percorso.