Amici, va in onda un filmato e i ragazzi scoppiano a piangere: "È arrivato il momento". Il video

In alto il video della puntata di Amici del 17 marzo

Una puntata veramente speciale quella di Amici andata in onda domenica 17 marzo. Il motivo? Il pomeridiano è terminato e gli allievi - che dal 23 marzo inizieranno il serale - hanno potuto rivivere tutte le emozioni del percorso giunto al giro di boa. Prima una sorpresa con due ex vincitori di Amici e poi un toccante video in cui veramente hanno potuto rivivere le gioie, i pianti, le debolezz, i trionfi e tutto ciò che è stato Amici fino ad ora, per loro. Subito dopo il filmato più di qualcuno è scoppiato a piangere.

Le reazioni

Petit e Marisol, ad esempio, si sono commossi. La ballerina di Alessandra Celentano ha detto: "Vedere com’ero e come sono ora è stato strano. Io non mi sono effettivamente resa conto di come sono cambiata. Vedermi così piccola è stato stranissimo". Sarah, invece, ha detto: "Quando ho fatto i casting non ero per niente convinta di cambiare e invece sono entrata e ho vissuto tutto quello che c’era nel video e molto di più".

Sofia in lacrime: "Io a settembre ero molto convinta di essere sicura a livello umano. Quando sono entrata mi sono resa conto che era tutto il contrario. Allora ho detto ok è arrivato il momento di essere fiera di me sotto ogni aspetto". Holden, invece: "credo di sentirmi molto legato a quello che ho visto. Forse devo ancora realizzare ma non sento questo palco come un capitolo chiuso".

E ancora altre reazioni, con Giovanni che ha detto: "Questo percorso mi ha insegnato a credere di più nelle mie capacità per me la cosa più importante sono i ragazzi con cui condivido questa esperienza". Infine una delle altre reazioni: "La prima volta che sono entrata qua lo volevo tanto e mi sentivo sicura che potevo farlo, poi una volta vinta la sfida mi sono guardate intorno e ho detto ‘e ora?’. Poi è partito il viaggio, è stato molto facile voler bene ai ragazzi da subito. Ora mi sento all’inizio di un altro viaggio importante", ha detto Lucia. A seguire, per tutti gli allievi, una fantastica sorpresa.