Amici, Alessandra Celentano a un allievo: "Fammi vedere i piedi". La sua reazione

In alto il video della maestra Celentano

Durante la puntata del daytime di Amici in onda oggi 29 novembre, la maestra Alessandra Celentano ha messo alla prova i ballerini. Come? Nello studio erano presenti due grandi lavagne con scritti i vari stili di danza. Ogni allievo doveva quindi darsi un voto e, contestualmente, anche l'insegnante ne dava uno.

Da qui considerazioni ma anche esibizioni, laddove l'insegnante di danza lo ritensse più opportuno. Tutti i ballerini, dunque, sono scesi per la prova, del tutto inedita. Ad un certo punto è stato anche il turno di Giovanni, il nuovo ballerino di latinoamericano. Quello che è accaduto ha avuto del tragicomico.

La richiesta della maestra Celentano

Sceso dalla zona banchi verso il centro dello studio, il ragazzo ha iniziato a darsi i vari voti. Giunti a "modern", il ballerino ha ammesso di non averlo mai studiato. Quindi l'insegnante lo ha invitato a fare un'improvvisazione: "Dovresti togliere il pantalone". Neanche il tempo di dirlo che lo ha subito ripreso: "Ah, pure le calze bucate. Che meraviglia!", ha detto lei. Lui si è difeso: "Ho appena finito lezione, Maestra". Lei allora: "E cosa vuol dire? Che quando uno ha finito lezione deve avere le calze bucate? Via, musica".

Il ragazzo si è esibito e Alessandra Celentano ha avanzato una richiesta: "Allora.. mi fai vedere questi piedi? Non ho visto niente. Stendi il piede come fai a lezione". Lui lo mostra e lei tuona: "Aiuto". Il ragazzo non ha niente da aggiungere. Il voto? Lui si è dato 2.5, ma la maestra si è fermata allo zero. Avanti con gli altri allievi e poi la puntata è proseguita con Matthew (che era a rischio sfida ma è stato salvato da Anna Pettinelli, sua nuova insegnante) e poi con Mida, che invece ha potuto godere di una lezione particolare di "stage" insieme ad Elena D'Amario.