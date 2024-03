Amici 23, l'elenco di tutti gli allievi del serale: ecco chi sono

Amici 2023-2024 arriva alla fase del serale, ovvero alle puntate che vanno in onda in prima serata su Canale 5. Con tutta probabilità anche quest'anno il giorno scelto è il sabato. Si dovrebbe partire sabato 23 marzo, fino a metà maggio più o meno. Ancora non è noto chi saranno i giudici, tranne uno che ormai sembra certo. Definitivi, invece, i nomi degli allievi che accedono a questa fase. L'annuncio ufficiale è arrivato durante la puntata di Amici andata in onda domenica 10 marzo su Canale 5. Ecco chi sono e le loro relative squadre.

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Petit: uno dei cantanti più amati di questa edizione. Sebbene sia nato a Roma nel 2005, canta spessissimo in napoletano. Il suo vero nome è Salvatore Moccia. Sua zia è l'attrice Nadia Rinaldi. Nella scuola di Amici ha trovato l'amore, incontrando la ballerina Marisol.

Holden: figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini), anche Holden è di Roma. Il suo vero nome Joseph Carta ed è nato nel 2000. I suoi inediti hanno appassionato fin da subito i telespettatori di Amici.

Marisol: Marisol Castellanos è nata a Cuba nel 2006. Nel 2020 ha partecipato a Italia's Got Talent. È una delle balleriniepiù amate di questa edizione.

Dustin: talentuoso ballerino, uno dei preferiti della maestra Alessandra Celentano, Dustin Taylor si è distinto fin dall'inizio per la tecnica. Classe 2002, è originario dell'Australia.

Kumo: Tiziano Coiro, conosciuto come Kumo, si è fatto subito conoscere per il modo energico con il quale balla.

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Sarah: Sarah Toscano è una delle cantanti più giovani di Amici. Arriva da Vigevano ed è del 2006. In passato ha già pubblicato un singolo con Universal Music Italy e ha partecipato ad Area Sanremo.

Mida: Christian Mida, classe 1999, è nato a Caracas (Venenzuela) da papà italiano e mamma venezuelana. Ha trascorso i primi anni in Sudamerica, poi in Italia. Qui ha sviluppato la passione con la musica, venendo notato anche da Emis Killa. È fidanzato con la ballerina Gaia.

Nicholas: Nicholas Borgogni ha movimentato le puntate di Amici con i continui battibecchi con la maestra Alessandra Celentano. È nato a Genova nel 2001.

Lucia: Lucia Ferrari è nata il 29 maggio 2002 a Reno, Nevada (Stati Uniti), da madre italiana e papà americano. Dal 2004 vive in Italia, precisamene a Roma.

Sofia: Sofia Cagnetti è una giovane ballerina marchigiana, classe 2006.

Squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro