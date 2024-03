Amici 2024: quante puntate sono e quando finisce

La ventitreesima edizione di "Amici di Maria De Filippi" ha monopolizzato per mesi il palinsesto della domenica pomeriggio di Canale 5. Dopo prove di ballo e di canto, scremature e sorprese, addii sorprendenti e new entry che minano le certezze, il 23 marzo il talent di Mediaset è sbarcato in prima serata. In questo spazio ci occupiamo di quello che sarà il calendario dello show, pronto anche in questa stagione televisiva a scatenare commenti, emozioni e discussioni.

Amici 2024: il calendario

Prima puntata: 23 marzo 2024

Seconda puntata: 30 marzo 2024

Terza puntata: 6 aprile 2024

Quarta puntata: 13 aprile 2024

Quinta puntata: 20 aprile 2024

Sesta puntata: 27 aprile 2024

Settima puntata: 4 maggio 2024

Ottova puntata - Semifinale: 11 maggio 2024

Nona puntata - Finale: 18 maggio 2024

Come di consueto, in ogni puntata tre squadre guidate da insegnanti, uno specializzato in canto e uno in ballo per ciascuna squadra, si sfidano in tre round, ciascuno al meglio dei 3 punti. Dopo il primo round, i professori o i concorrenti della squadra vincente selezionano due o tre concorrenti della squadra avversaria per un ballottaggio con eliminazione diretta, che si ripeterà fino alla seconda puntata e, in via provvisoria, fino alla terza. Al termine del secondo round (e analogamente per il terzo), i tre concorrenti a rischio eliminazione si sfidano per determinare l'eliminato provvisorio della puntata. Gli eliminati provvisori competono infine in un'ultima sfida per decretare l'eliminazione definitiva, con la giuria che giudica le singole performance e i ballottaggi. La giuria decide chi inizia la prima manche attraverso un sorteggio. Inoltre, la squadra che conduce la partita ha il privilegio di scegliere la squadra avversaria e decidere le prove da affrontare, inclusi i guanti di sfida. Tuttavia, spetta alla squadra avversaria determinare il contenuto della prova o selezionare i concorrenti da schierare.

Da questa edizione, i ballerini si mettono all'opera, creando coreografie soliste, in coppia o in gruppo con altri membri della loro squadra o con i professionisti del programma. Quest'anno, si nota un'evoluzione rispetto alle edizioni precedenti.

I concorrenti che hanno ottenuto l'accesso al serale di "Amici 2024" sono, per la categoria ballo: Dustin Taylor; Lucia Ferrari; Gaia De Martino; Giovanni Tesse; Marisol Castellanos; Sofia Cagnetti; Nicholas Borgogni; Kumo (Tiziano Coiro). Per la categoria canto: Holden (Joseph Carta); Mida (Christian Prestato); Sarah Toscano; Lil Jolie (Angela Ciancio); Petit (Salvatore Moccia); Martina Giovannini: Ayle (Elia Faggella).

Il cast di professori è composto da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Dove vedere Amici 2024

Le puntate di "Amici 2024" vanno in onda, a partire dal 23 marzo, il sabato su Canale 5. Gli episodi del talent condotti da Maria De Filippi sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV