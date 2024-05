Amici 23, le pagelle della semifinale (video)

Sarah, Mida, Holden (foto: screenshot Instagram Amici)

In via del tutto eccezionale (causa finale Eurovision Song Contest) la puntata di Amici di Maria De Filippi è andata in onda di domenica e non di sabato. Ieri, 12 maggio, si è infatti tenuta la semifinale del talent show condotto da De Filippi e con gli allievi protagonisti. Una puntata ricca, con un finale del tutto inaspettato (i giudici hanno preso una decisione a sorpresa). E poi ancora ospiti (Articolo 31, Irama, Geppi Cucciari) e tante, tante esibizioni. Tra queste ne abbiamo scelte 3 "top" e 3 "flop". Quali sono? Eccole, corredete dai rispettivi video.

Le esibizioni top

Marisol - Albachiara. Dalla prima esibizione della serata, subito incanta. Non a caso vince la sfida contro Sarah Toscano. Malgioglio commenta: “Io stasera mi sento come una mamma per loro. Vorrei premiare a tutte voi ma per un cicciolino poco poco voto Marisol”. Invece GIufré non la vota: “Stupenda, hai una tecnica meravigliosa. Sul palco splendi. Sarah voglio premiare te, hai quel tocco internazionale”. Ma Bravi vota Marisol, che vince (giustamente). Voto: 8

Dustin - Pummarola Black/Spaccanapoli. Questo ragazzo è un talento innato. A volte si fatica ancora a credere che sia un alleivo e non un professionista. L'ennesima prova è arrivata in questa coroegrafia originale e accattivante. Molto, molto bravo. voto: 8

Holden - Sono Sole Parole. Non era facile intepretare un brano cantato da una cantante (Noemi) con un timbro così importante e particolare. Eppure Holden ci è riuscito molto bene. Probabilmente stasera ha brillato più del solito per il fatto che sentiva il peso della semifinale. Dopo aver ricevuto la maglia della finale, infatti, si è lasciato andare più volte ad alcuni "Daje" euforici. Ecco, quella stessa euforia, quella stessa carica emotiva l'ha messa - declinata in modo differente - in "Sono Sole Parole". Bravo. Voto: 7

Le esibizioni flop

Mida – Quale idea. Tutto autotune, niente di nuovo, banale. Prova a recitare la parte del simpatico, ma non ci riesce. Insomma, una esibizione da dimenticare. Voto: 4

Petit – Ho in mente te. Niente di personale né contro Petit né nei confronti della musica partenopea (che invece è meravigliosa). Tuttavia il giovane cantante la inserisce ovunque, rendendendo spesso le esibizioni molto simili tra loro. Sarebbe stato bello vedere Petit cimentarsi in qualcosa di diverso. Voto: 5

Sarah - Kill Bill. La giovanissima cantante è tra le più apprezzate dell'edizione. Ed è giusto che sia così, visto che la sua crescita all'interno del programma è stata visibile (anzi udibile) a tutti. Era entrata timida, timidissima. Ne esce sicuramente più fiera di sé e migliorata vocalmene. In questa esibizione, però, ha lasciato a desiderare. Inglese incerto e talvolta anche l'intonazione. Voto: 5