Amici 23, quanto hanno guadagnato i finalisti: le cifre

Sono trascorsi appena due giorni dalla finalissima di Amici23, il talent show condotto da Maria De Filippi. Un'edizione molto seguita (con la finale che è volata al 31,81% di share per ben 4.484.000 telespettatori). A trionfare è stata Sarah Toscano, la talentuosa ragazza appena 18enne, che da settembre è riuscita a crearsi una propria identità, a crescere vocalmente, umanamente e soprattutto a instaurare un legame con il pubblico. Proprio quel pubblico che l'ha premiata al televoto, facendole alzare la coppa. Non solo. Sarah si è portata a casa 150.000 euro (in gettoni d'oro), a cui si aggiungono i 7.000 dello sponsor Marilù (quest'ultimo per tutti).

Quanto hanno guadagnato i finalisti

Ovviamente non solo Sarah, ma anche gli altri finalisti del programma hanno vinto dei premi in denaro. Oltre al fatto che tutti - chi per i dischi, chi per i contratti in importanti compagnie di danza - hanno avuto comunque un riscontro effettivo. Quanto a quello più propriamente economico, ecco quanto hanno guadagnato.

Sarah Toscano: 150.000 euro (premio vincitore) e 7.000 euro (premio Marilù)

Marisol: 50.000 euro (vincitore circuito), 50.000 euro (premio della critica), 7.000 euro (premio Marilù)

Petit: 40.000 euro (premio speciale per la comunicazione), 7.000 euro (premio Marilù)

Holden: 7.000 euro (premio Marilù)

Dustin: 30.000 euro (premio speciale "Spirito Libero", Oreo) e 7.000 euro (premio Marilù)

Mida: 7.000 euro (premio Marilù)

Quindi, tirando le somme: Sarah ha vinto 157.000 euro, Marisol 107.000 euro, Petit 47.000 euro, Dustin 37.000 euro, Mida e Holden 7.000 euro.