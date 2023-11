Amici, Emanuel Lo elimina Elia. Nasce una nuova coppia: il video

In alto il video della nuova coppia di Amici

Oggi, 20 novembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Cos'è accaduto? Due i fatti da sottolineare: l'eliminazione di Elia dalla scuola e un nuovo amore che è sbocciato. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Emanuel Lo elimina Elia

Durante la puntata andata in onda ieri 19 novembre, Elia è arrivato nuovamente ultimo. Quindi oggi è stato richiamato in studio da Emanuel Lo. L'epilogo, purtroppo, non è stato dei migliori. "È sempre brutto arrivare ultimi, a me dispiace - ha detto Elia -. Io ogni puntata sono venuto in puntata con la speranza che la mia esibizione andasse bene. Mi sono sempre molto aperto e quindi io lo so che un giudice esterno non può vedere tutte queste insieme".

Allora l'insegnante ha preso la parola: "In questi due mesi abbiamo affrontato tante cose. Ci sono delle cose di te che sono molto belle, personali, diverse, ma che in questo contesto non stanno uscendo fuori. La cosa tangibile che noi oggi prendiamo è che non riusciamo ad arrivare a chi ci viene a giudicare, a guardare. Ora, mi sono fatto tante domande che sono diventate un pugno. Non è più un bussarmi e dire 'Guarda che Elia forse ha delle cose che non stanno funzionando'. Ora la situazione è chiara, è sempre stato così tranne in alcuni momenti".

Elia in lacrime non è riuscito a dire altro. Poco dopo: "Ho sempre saputo di essere per pochi. Il passaggio dal pensarlo al realizzarlo è brutto, veramente. "Ci abbiamo provato Elia. Io non ti farei fare neanche la sfida, io ho preso la decisione di non continuare questo percorso", ha tuonato Lo. Elia, triste, si è esibito per l'ultima volta nello studio di Amici. I compagni hanno assistito a tutto attraverso il televisore: Gaia e Nicholas in lacrime.

Gaia e Mida: la nuova coppia

L'ultima parte della puntata si è invece focalizzata su Gaia e Mida. I due, come ha notato qualcuno (tra cui Mew), pare si siano avvicinati molto: "Io ho solo visto, ero di passaggio", ha detto la cantante alludendo a qualcosa di particolare avvenuto tra i due: erano mano nella mano. Poi, sul divano, i due allievi hanno cominciato a cantare insieme "E penso a te" di Lucio Battisti. Passano i gironi e la ballerina e il cantante si ritrovano più di una volta soli. " Non succederà niente" aveva giurato lei. Eppure, poco dopo, ecco il gesto tanto atteso. Tra i due un bacio. Presunto."Io non parlo", ha detto Mida quando i compagni gli hanno chiesto se fosse già scattato il bacio. Ma si è intuito di sì. Infine, sul letto, abbracciati a coccolarsi. Cosa sarà accaduto veramente?