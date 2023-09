Amici, i ballerini sbottano a piangere dopo il test della Celentano: "Che schifo, non mi reggevo in piedi"

In alto il video delle reazioni degli allievi di Amici dopo il test d'ingresso



La maestra Alessandra Celentano li aveva avvertiti: avrebbe potuto chiedere loro il test d'ingresso quando voleva e, neanche a dirlo, non avrebbe fatto alcuno sconto. Detto, fatto. Durante la puntata del daytime di Amici andata in onda su Canale 5 oggi 29 settembre, l'insegnante di danza ha messo alla prova gli allievi, chiedendo loro di eseguire il compito che lei aveva assegnato solo qualche giorno fa. Il risultato? Un disastro. Ma soprattutto gli allievi, forse destabilizzati dal fatto di essere appena entrati, hanno reagito piuttosto male: prima, durante e dopo la prova. Ecco cos'è accaduto precisamente.

Tutti nello studio, ognuno seduto al proprio banco. L'emozione più diffusa sembra quella della paura. C’è chi si mette le mani davanti al viso. Poi iniziano ad esibirsi. Celentano sembra basita. Prende appunti e poi fa ballare Dustin. Segue Elia. L’esibizione si interrompe: “Sono molto agitato, mi scusi”. Lei lo tranquillizza e lui ricomincia a danzare. E ancora avanti con gli altri allievi. La Maestra, sempre attenta, continua a prendere annotazioni, fino a quando afferma: “Adesso mi portate i vostri libretti, uno alla volta. E potete tornare di là. Grazie”, quindi li congeda.

Alessandra Celentano: "Vi ho trovato terrorizzati", poi rivela gli esiti della prova



Sofia è in lacrime, disperata: “Faceva schifo (la prova, ndr), non mi reggevo in piedi”, dice. Gli amici la consolano: “In un modo o nell’altro l’hai portata a casa”. Anche Marisol piange: “Ho fatto una figura di mer*a, è la mia maestra raga”. Una débacle totale. I ballerini scoprono poi l’esito del test d’ingresso: “Ho tenuto conto di più fattori: il poco tempo e la coreografia che era difficile. Vi ho trovato terrorizzati, bisogna saper controllare paura, stress e ansia”, dice Celentano in un filmato che i ragazzi vedono sulla tv.



Quindi i giudizi: Dustin sufficiente, Elia insufficiente, Nicholas insufficiente, Tiziano (Kumo) insufficiente, Simone insufficiente, Gaia insufficiente, Sofia sufficiente, insufficiente anche Marisol. Sufficiente per Chiara.

Intanto oggi si è tenuta la nuova registrazione della puntata del pomeridiano che andrà in onda il prossimo 1 ottobre. Anche questa settimana vi aggiorneremo rivelando spoiler e anticipazioni.