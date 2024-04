Amici, "Mammamì". Testo e significato del nuovo inedito di Petit

Tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi - il talent di Canale 5- c'è anche Petit. Il cantante - nato a Roma - canta molto spesso in napoletano (il padre è partenopeo). Come nell'ultimo inedito "Mammamì" presentato ad Amici durante la puntata del serale andata in onda sabato 13 aprile.

Testo "Mammamì"

Non posso lasciarti sola

è un amore che ritorna

sono un insieme di cose

ma va bene anche stavolta

parli sotto le lenzuola

non voglio sapere l'ora

farlo per tutta la notte

senza avere una risposta

dimm come fai

se --

---

vogl sta solo co te

dove ci porterà l'aria del mare?

scappiamo vi di qua

canto una canzone d'amore

sotto il cielo di blu

e dopo ti dirò

uh mammamì

vado fuori quando ti muovi così

uh mammamì

mi rubi il cuore sì ma tanto

c'est la vie

uh mammamì

uh mammamì

andiamocene che la notte ritorna e poi se ne va

andiamocene ma non lo fa sape'

solo un'ora ci resterà

ci resterà

uh mammamì

vado fuori quando ti muovi così

uh mammamì

mi rubi il cuore sì ma tanto

c'est la vie

uh mammamì

uh mammamì

uh mammaì

mi rubi il cuore sì ma tanto

c'est la vie

mi rubi il cuore sì ma tanto

c'est la vie

Significato e autori del brano

Il brano non è ancora uscito e non sono noti gli autori (così come il testo che in alcune parti è temporaneamente ancora incompleto). Quanto al significato, l'inedito di Petit - molto simile ad altre canzoni già sentite, anche dello stesso Petit - racconta di un amore passionale. Del desiderio, da parte del ragazzo, di restare con l'amata anche solo un'ora. Un amore giovanile e travolgente.