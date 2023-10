Angelina Mango, il trend della sua ultima canzone scatena le polemiche: "Se venisse fatto sulle donne?"

È uscito da pochissimo il nuovo singolo di Angelina Mango dal titolo "Che t'o dico a fa'". La cantante talentuosa, ex Amici, lo aveva annunciato quando era stata ospite del programma di Maria De Filippi. Poi, tornata nello studio, lo ha cantato e anche ballato, insieme ai professionisti. Il brano, che attualmente conta più di 882mila stream su Spotify, è il miglior debutto femminile del 2023 su Spotify Italia. "Ha contato 197mila stream in 24 ore e ha battuto il primato di Annalisa con 'Mon Amour' che ne aveva 163mila", scrive Billboard Italia su Instagram. Anche sui social sta andando molto bene, con l'audio diventato virale. E, insieme alla musica, c'è anche una particolare coreografia, che non è stata inventata dalla cantante, bensì dagli utenti su TikTok. Lei stessa però, in un secondo momento, l'ha riproposta.

In cosa consiste? Sostanzialmente è rivolta alle coppie di fidanzati e si svolge in questa maniera: la ragazza inserisce il video di un vip famoso e particolarmente affascinante (Stefano De Martino e Maluma vanno per la maggior) nella parte in cui Angelina canta: "Potevo ballare con lui". Poi, quando canta invece: "Ma sto qui a pazziare con te, tienilo a mente, tienilo a mente", riprende il vero fidanzato. Della serie: "Potevo stare con un ragazzo bello e invece sto con te". Ovviamente il tutto con il tono scherzoso e, il più delle volte, anche la complicità dei fidanzati che, appositamente, compiono gesti stupidi, tra cui cadere dalla biciletta o fare delle smorfie.



Tuttavia a non tutti sta piacendo questo filmato. C'è chi ritiene, infatti, che in questo modo si sminuiscano i fidanzati. Senso dell'umorismo: zero. Non solo. C'è anche chi ha sottolineato che, se fosse stato al contrario, chissà cosa sarebbe accaduto. Come Claudia Ciccatteri - tiktoker dalla voce meravigliosa - che ha scritto: "Immaginate le stragi se questo trend venisse fatto al contrario". Qualcuno che lo ha fatto alla propria fidanzata, in realtà, c'è. Come Vincenzo, che prima ha ripubblicato un video di Belén Rodriguez e poi ha ripreso la fidanzata. "Potevo ballare con lei", ha scritto lui a corredo del filmato. Un video divertente, come tutti gli altri, che fa solo strappare un sorriso. E ne abbiamo tutti bisogno.