Amici 23, Angelina Mango torna in studio e si emoziona: "Farò presto un annuncio". Ecco quale

Sta andando in onda in questi minuti su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Tra gli ospiti, il primo ad arrivare al centro dello studio è stato Mattia Zenzola, che si è lasciato andare ad un discorso che lo ha fatto commuovere, insieme a Maria De Filippi. Poi è stato il turno di un altro volto noto della scuola di Canale 5: Angelina Mango. "Sono emozionatissima, in bocca al lupo ragazzi", ha esordito l'ex cantante del talent facendo il proprio ingresso. Quindi la presentatrice l'ha salutata con affetto: "Complimenti per tutto quello che hai fatto". "Sono molto fiera e sono grata. Ho vissuto un'estate assurda, spero che tutta la mia vita sia così", ha replicato l'interprete di "Ci pensiamo domani".

Prima di andare via ha voluto aggiungere una frase rivolgendosi alle ragazze ai ragazzi che stanno provando ad entrare quest'anno: "Io sono fresca, ho fatto questa esperienza da poco. Al di là dell'aspetto professionale, posso dirvi che per me è stata fondamentale a livello umano, sfruttate al meglio le possibilità che avete. Guardate le cose belle che vi offre perché ci sono, oltre ai sacrifici. Ah, ci vediamo settimana prossima?". "Sì, vieni a cantare il tuo nuovo singolo. Vuoi anticipare il titolo?", ha chiesto la presentatrice. "No, è una sorpresa", ha ribattuto Mango. Cosa riserverà la giovane cantante che ha spopolato quest'estate? Non resta che attendere.

Poi su Twitter la cantante è tornata a parlare della novità in arrivo. "Vediamo se vi piacerà", ha scritto lei. Numerosissimi i commenti sotto al tweet: "Non vediamo l'ora, è sempre bello rivederti su quel palco dove tutto è iniziato", "Quanto ti piace tenerci sulle spine? Almeno il titolo potevi darcelo", "Io non posso più aspettare, il titolo almeno potevi dirlo". Insomma, l'attesa da parte dei fan è tanta. Non è da escludere che la cantante rivelerà qualcosa nei prossimi giorni.