La finale di Amici, Angelina ospite: "Spero di restituirvi un millesimo di tutto quello che mi date". Video

In alto il video con l'esibizione di Angelina Mango

Sono le 23 in punto quando, durante la finale di Amici23, fa il proprio ingresso Angelina Mango, preceduta da un emozionante filmato. Angelina si esibisc con un medley dei suoi successi, poi va a salutare Maria De Filippi. La conduttrice le dice: “Sei bravissima, sei cresciuta tantissimo ma tantissimo. Davvero. Hai fatto una meraviglia, sei diventa ancora ancora più brava”: “Grazie, è un piacere rivedervi e rivederti. Grazie davvero per tutto, ho imparato e disimparato a vivere nello stesso momento. Mi state regalando il mondo, spero di restituirvene anche solo un millesimo”. Maria anticipa che Angelina tornerà: “Ci vediamo dopo”.

Angelina Mango conquista l'Europa

Angelina Mango ha rappresentato l’Italia con “La noia” all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, brano con cui si è classificata settima e con cui ha trionfato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo. “La noia” oltre ad aver raggiunto il doppio disco di platino e aver totalizzato oltre 120 milioni di stream audio/video, dopo le esibizioni di Angelina in occasione di Eurovision è tra le canzoni più ascoltate al mondo, entrando così nella top200 della global chart di Spotify in 22 Paesi (tra cui UK, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda e Irlanda), nella top50 di Apple Music in 26 Paesi del mondo e nella top50 su iTunes di 18 Paesi in tutto il mondo.

Le performance de “La noia” sul palco di Malmö sono state viste da oltre 20M di persone tramite i profili ufficiali di Eurovision su IG e TikTok, mentre il suo profilo Instagram nel weekend di Eurovision ha raggiunto una reach record di oltre 6M. A coronamento di un anno fatto di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo “European club tour”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi live per sei imperdibili concerti nelle città di Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.

Angelina Mango prosegue dunque il suo viaggio verso l’Europa, iniziato con la sua partecipazione ai principali pre-party eurovisivi, che l’hanno portata ad esibirsi a Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam tra l’entusiasmo e l’affetto del pubblico europeo, proseguito con l’esperienza a Eurovision Song Contest e che continuerà con le date estive nei festival europei e con i sei live annunciati nei club delle principali città d’Europa in autunno.

Una serie di show unici che rappresentano un'ulteriore conferma del percorso straordinario di questo ultimo anno diAngelina. La cantautrice è attesa a Monaco Di Baviera all’Hansa 39 (30 ottobre), a Colonia al Club BahnhofEhrenfeld (1 novembre), a Londra presso la 02 Academy Islington (3 novembre), a Bruxelles presso La Madeleine (4 novembre), a Parigi a Les Etoiles (9 novembre) e infine a Barcellona al Razzmatazz (11 novembre).

La cantautrice inoltre ha pubblicato “La noia” feat. Álvaro De Luna (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music). La collaborazione tra Angelina e il giovane cantautore spagnolo - che vanta oltre 2 milioni di ascoltatori mensili, 13 dischi di platino e numerose hit che hanno raggiunto la vetta delle classifiche radiofoniche in Spagna - nasce dall’incontro dei due artisti in studio a Milano e vede per la prima volta in assoluto Angelina Mango cantare in lingua spagnola. Il brano al suo debutto è stato inserito nelle playlist dedicate alle nuove uscite di Italia, Spagna, Francia, Latino America, Svizzera, India, Bangladesh e Sri Lanka. Insieme a “La noia” feat. Álvaro De Luna è uscito il videoclip prodotto da Borotalco.tv per la regia di Giulio Rosati.

Con otto dischi di platino, due dischi d'oro e oltre 374 milioni di stream audio e video, Angelina Mango si prepara a tornare live nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibirà infatti al Sea Star Festival di Umag (Croazia - 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight(UK - 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera - 27 giugno), al Gozo Festival di Santiago De Compostela(Spagna - 6 luglio), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio), al Piccolo Festivaldi Bagheria (Palermo - 2 agosto) e infine al Brava Madrid Festival di Madrid (Spagna - 20 settembre).

A ottobre comincerà “Angelina Mango nei club 2024”, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui le date doppie di Roma (11 e 12 ottobre), Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), oltre ai live di Molfetta (BA, 16 ottobre), Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre); Angelina è attesa anche a Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre), dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.