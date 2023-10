Amici, il regalo a sorpresa di Angelina Mango a Maria De Filippi. Lei si emoziona, di cosa si tratta

In alto il video dell'esibizione di Angelina



Lo aveva promesso e ha mantenuto la parola data. Angelina Mango è tornata nello studio di Amici, il talent di Canale 5 che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Dalla sua partecipazione, lo scorso anno, per la cantante è stato un crescendo di successi e traguardi. Oggi, 1 ottobre, ha presentato il suo nuovo singolo, disponibile dal 6 ottobre e dal titolo "Che to' dico a fa'.



"Ciao ragazzi", ha detto prima di iniziare a cantare. Un pezzo energico, insieme a lei il corpo di ballo, con cui ha interagito più volte, facendo qualche passo: "Potevo ballare con lui ma sto qui a pazziare con te. Tienilo a mente, tienilo a mente che non ho più niente, ho solo te", canta nel ritornello. Ad un primo ascolto forse il pezzo non colpise come "Ci pensiamo domani", ma certamente l'energia che la cantante mette in ogni singola nota è davvero incredibile. "Sta per partire il mio primo tour, sono troppo contenta, siamo preparando qualcosa di speciale. Siamo una famiglia sul palco e ci amiamo. L'amore va trasmesso alle persone, sono certa che capiterà nei club, spero di vedere tante persone", ha detto a fine esibizione.



"Le date sono già tutte sold out, complimenti", ha detto Maria De Filippi. Quindi la cantante ha fatto qualcosa di inaspettato: "Ho una cosa da dire a te. Di solito tu dai una cosa all'artista, questa volta sono io che porto un regalo a te. Mi fa piacere che tu ce l'abbia. Quindi ora vado a prenderlo", ha detto Angelina, consegnando poi alla conduttrice un quadro con i dischi d'oro e di platino. "Sono stata davvero felice di averti conosciuta, sono molto orogogliosa di te. Sei davvero bravissima. Grazie del regalo, lo appenderò", ha detto la presentatrice.

A seguire una sfida d'improvvisazione per i ballerini. Al momento, dunque, sembrano totalmente confermate le anticipazioni che anche noi di Today.it avevamo riportato.