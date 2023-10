Amici, Anna Pettinelli scuote Stella: "Hai 17 anni e canti come una 50enne". Poi la rivelazione sulla sfida di domenica

In alto il video del discorso di Anna Pettinelli a Stella

Anna Pettinelli è un'insegnante che ai propri allievi dà il 100%. Sempre. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio al riguardo, se lo potrà chiarire molto facilmente leggendo questo articolo. Durante la puntata di Amici andata in onda oggi 3 ottobre, infatti, Anna Pettinelli si è lasciata andare ad un lungo discorso rivolto alla sua allieva Stella. Prima, però, facciamo un passo indietro.



Durante la puntata, Maria De Filippi si collega in audio con la casetta e dice: "Ci siamo lasciati con la Pettinelli che si domandava a chi assegnare la sfida tra Sarah e Mida”. Una pausa. “Si alza Sarah, vai fuori”, afferma De Filippi. L'allieva va fuori a prendere una busta, rientra in casetta e ne legge il contenuto: “La scuola di Amici è in continuo movimento, ogni settimana ascoltiamo aspiranti allievi e attenzioniamo i più meritevoli. Alice è veramente talentuosa, in lei ho notato quella fame di musica che dovrebbe essere il motore per tutti voi. Al momento Mida è salvo, la mia scelta ricade su Sarah, che non è un talento certo. La tua voce è incerta e puerile. Va bene che sei giovane, per carità, ma la stoffa si vede subito e tu non ce l’hai”, dice leggendo le parole di Anna Pettinelli.



Sarah: “Sicuramente lei (la sfidante, ndr) ha una voce bellissima, l’ho sentita. È stata bella diretta”. Quindi l’allieva crolla, iniziando a gironzolare per la casetta: “Sono un po’ terrorizzata. La canzone che dovrò cantare mi mette paura. Non so cosa dovrò fare”. “O vi danno la stessa canzone, oppure danno una cover e una cover. Oppure un inedito e un inedito. Ma qual è la paura? Di uscire?”, dice De Filippi. Sarah annuisce. La presentatrice allora: “Prendi la sfida come un’occasione per farti vedere e sentire, altrimenti diventate matti. Non ve la cavate più, so anche l’età che hai. Non è facile. So anche che giudicare in 5 minuti è un po’ così, dipende sempre da chi viene. A volte c’è anche il gusto”.





L'incontro di Stella con Anna Pettinelli: "Sembrava Sting cantato da Ornella Vanoni"





Passano pochi minuti e assistiamo allo sfogo di un'altra allieva, Stella: “Questa settimana mi chiudo, studio solo. Voglio un attimo ridarmi una svegliata, vediamo. Io come ho cantato? È che non ho canzoni wow, mi hanno dato tutti (i giudici e gli insegnanti, ndr) voti 6,7. Neanche il mio insegnante mi ama”. Quindi incontra Anna Pettinelli: “Vieni Stella, come stai? Ti dico che non sono contenta di come hai cantato, perché io ti ho vista alle prove ed eri convinta. Vattele a vedere, cos’è accaduto? Sembrava Sting cantato da Ornella Vanoni, hai messo tanta roba”. “Non lo so, forse mi sono sentita poco sicura sulla canzone. Vorrei capire qual è il mio stile”, afferma Stella.

“Fidati dei pezzi che ti vengono dati – replica Pettinelli -. Devi perdere quel taglio, altrimenti sembri una ragazza di 17 anni con grande capacità e tecnica, che canta come una di 50. E io divento pazza su questo, tu hai delle potenzialità mai viste, ma devi sganciare il cervello da questo. A volte ‘less is more’. Se le canzoni che ti do non ti piacciono e vuoi cantare altro, sceglile, però non ti aspettare che io le avalli”. “Mi sono fidata, ci ho sbattutto la testa. Cosa vuoi da me?”, replica Stella chiedendo all'insegnante di essere ancora più chiara. “Che ti togli questo vestito da 50enne che hai”, afferma con sicurezza Anna Pettinelli. Stella piange: “Ho fatto un casino, ho esagerato”.