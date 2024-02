Amici, Anna Pettinelli su tutte le furie: "Non voglio fare i nomi". Il video

In alto la discussione con la Pettinelli protagonista

Una puntata ricca di dinamiche, quella di Amici andata in onda oggi domenica 18 febbraio. Intanto per gli ospiti sanremesi - tutti ex di Amici - , l'esibizione di Angelina Mango e il tenero video di Alessandra Amoroso. Inoltre per la maglie del serale ma anche per le discussioni, immancabili. Ancora una volta è Anna Pettinelli a sfogarsi. L'insegnante di canto ha assegnato un compito a Mida. Subito dopo la reazione, neanche a dirlo, è stata piuttosto accesa. Cos'è accaduto?

Le parole di Anna Pettinelli

Mida canta "Ti lascerò vivere" (nella versione originale con duetto). Riscrive alcune barre, ma secondo Pettinelli la stravolge, sostanzialmente rovinandola. Pettinelli rompe il silenzio: “Io sono per gli esperimenti a quando portano a qualcosa di buono. Perché non hai lasciato la prima parte uguale? La metrica". Cuccarini allora: “Ma tu (Anna, ndr) nella lettera non chiedevi questo, chiedevi che rimanesse intatta la parte del ritornello”. “Vorrei capire: chi la riconosce?”, domanda Pettinelli. Allora Cuccarini di nuovo: “Il giro armonico è lo stesso. Sicuramente c’è stata una rilettura sì”. Pettinelli non ci sta: “Io aspetto un guizzo da Mida. Io sento tanti di loro che scrivono veramente bene, con profondità”. Zerbi interviene: “Mida, hai detto delle cose che hanno stupito, ci puoi spiegare la storia?”.

“Le barre parlano di un futuro che io vedo con una persona che è seduta dietro di me (Gaia, ndr), di quello che ci siamo detti e che potremmo fare fuori da qua. E le ho messe tutte perché.. mi piacciono le nostre conversazioni intime e metterle a favore di tutti”. Pettinelli di nuovo: “Ma non sto giudicato l’intenzione, bensì quello che sento. Io ho capito e so tutto. Rudy per favore non mettermi in bocca cose che non ho detto. Io parlo del risultato, con parole banali. A 20 anni De Gregori scriveva altro”. Zerbi ancora: “Ma cosa vuoi che scriva? Ci lamentiamo sempre che i testi sono violenti e poi non va bene che scrive ‘ti voglio portare in monopattino in giro per Roma'?. È una cosa bellissima”. “Non voglio fare nomi ma ci sono ragazzi qui dentro che hanno la sua stessa età e che scrivono ai livelli dei grandi cantautori", di nuovo Pettinelli.

La fine del litigio

“Lui è sincero, lui è vero, racconta le sue cose. Le interpreta.. me fai parlà un attimo pure a me? - dice Cuccarini a Pettinelli -. Posso darti ragione sul fatto della metrica, cioè che fino a un certo punto.. lui è abituato a lavorare sui pezzi e a farli sempre proprio. In questa situazione si sarebbe potuto rispettare più la metrica. Però a me come scrive Mida piace tantissimo. Io lo sento vero e non è un caso che gli inediti stiano andando come vanno”. Pettinelli tuona: “Io ho un senso critico, non posso soprassedere. Per me è insufficiente”. “Non si può piacere a tutti, va bene così”, conclude il ragazzo.