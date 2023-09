Anna Pettinelli via da Amici per una lite con Maria De Filippi? La verità

Amici tornerà su Canale 5 questa domenica, 24 settembre. L'inizio della nuova stagione della scuola più amata d'Italia crea sempre molto interesse in quanto proprio nelle prime puntate si scopriranno i nuovi allievi. Inoltre in questa 23esima edizione tornerà Anna Pettinelli nel ruolo di prof di canto prendendo il posto di Arisa, che sarà invece a The Voice Kids.

E proprio Anna Pettinelli in un'intervista a Nuovo Tv ha chiarito una volta per tutte la questione "lite con Maria De Filippi". L'abbandono della conduttrice radiofonica del talent a molti era sembrato strano e così si sono susseguite delle voci che vedevano protagoniste la padrona di casa e la prof. Secondo le indiscrezioni De Filippi e Pettinelli avrebbero litigato e questo sarebbe stato il motivo della sua assenza nella scorsa edizione.

"Non c’è stato alcun problema, alcuna rottura - ha chiarito Anna -. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto. Poi lei è una comandante d’eccezione, ti mette a tuo agio". E riguardo alla possibile insofferenza nei confronti di Arisa, che ufficialmente l'anno scorso ha preso il suo posto, Anna spiega non avere nulla contro la cantante, anzi: "Ha il suo stile, come del resto ciascuno di noi". Chi quindi fantasticava su possibili litigi per vecchi dissapori rimarrà deluso.