Amici, Anna Pettinelli fa un gavettone a Lorella Cuccarini: la reazione è durissima

Il video del litigio

Una puntata movimentata, quella di Amici andata in onda nel pomeriggio di domenica 28 gennaio. Dopo la forte discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, altri due professori hanno discusso. Anzi, in realtà tre. Si tratta di Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Tutto nasce da un compito che Pettinelli ha dato a Petit, allievo di Zerbi. "È arrivato il momento di una bella scossa - scrive in una lettera Pettinelli -. Un classico rock dove, se vorrai, potrai scrivere delle barre, ma non esagerare. Vorrei testare il tuo inglese, so che sei coraggioso quindi mi aspetto di essere accontentata".

Petit si esibisce. Pettinelli commenta: “Allora.. io ho dato questo compito perché nelle ultime volte ti ho visto altalenante ma ho sempre avuto stima di te. Ero convinta che avresti fatto un bel lavoro ed è esattamente quello che hai fatto. Hai accettato il compito senza dire pagliacciate, ti sei messo alla prova e hai portato a casa un 7.5”. Zerbi interviene: "Prendo questo compito e lo metto nella cartellina dei 'compiti insensati', come quello dato a Mida, a Sarah. Perché tu, a differenza di insegnanti che fanno lavori che devono fare, non dai compiti per far crescere loro ma per avere il tuo momento d’attenzione. Aspetta. Ti faccio un esempio: Dustin non è un ballerino neoclassico ma quello che sta facendo gli servirà. Sai qual è la differenza tra te e la Celentano? Che lei dà compiti per farli crescere, tu fai compiti perché quello è il tuo momento secondo te di gloria, invece farnetichi. Non sei più in te stessa".

Il "gavettone" della Pettinelli

Pettinelli replica: "Sai qual è il prolema?", inizia a dire. Poi si alza “Gli faccio la doccia Maria, non mi fa parlare", le sue parole con la bottiglietta di acqua in mano che, accidentalmente, cade su Lorella Cuccarini, la quale si trova proprio al centro tra i due. "Ecco, hai bagnato la Cuccarini", dice Zerbi. "Sei sempre prevaricante", commenta Pettinelli. Lorella Cuccarini è veramente spazientita: "Mi hai fatto la doccia”. Pettinelli si alza di nuovo per replicare. A quel punto la Cuccarini si alza in piedi e sbotta: " “Basta, divento sorda. Fate qualcosa, abbassate (il volume della voce, ndr). Come darle torto? È un ginepraio.