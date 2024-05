Amici, Anna Pettinelli scoppia a piangere. Il raro video

In alto il video con le lacrime di Anna Pettinelli

Sabato 4 maggio, su Canale 5 va in onda la terzultima puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Durante la prima manche, a un certo punto è il momento del guanto di sfida. Nella fattispecie, si tratta del guanto di sfida sull'estensione vocale lanciato da Anna Pettinelli. A sfidarsi ci sono Martina e Sarah.

Il guanto di sfida

“Ciao Sarah siamo alle ultime battute del serale, è arrivato il momento di mostrare chi merita il serale. Vorrei richiamare l’attenzione sulla tecnica e sulle potenzialità vocali, queste vi faranno andare avanti fuori da qua", l'inizio della lettera di Anna Pettinelli. Che continua: "Non ci saranno coreografie né pezzi accattivanti. Un talento solido deve avere voce. In questa edizione ho visto troppe volte preferire lo staging all’intonazione e non è giusto. Ho espresso il mio dubbio sulle tue vere potenzialità, ora bisogna scoprire tutte le carte e fare luce su estensione vocale e potenza, insomma su chi sa volare e chi no". Infine conclude:"Cantare significa interpretare con la voce seguendo andamento ritmico e melodico questa è un una sfida di canto nudo e crudo. Spero che questa volta i giudici si ricordino”.

Cuccarini prende la parola: “Sarah è cresciuta nel corso di questo serale, io credo che Sarah abbia scoperte tutte le carte da un pezzo. Lei in questo serale ha cantato di tutto”. Interviene di nuovo la Pettinelli: “Vorrei soffermarmi sul come però..”.

Cuccarini sbotta: "Allora la musica che metti in radio ti dovrebbe far schifo"

Cuccarini di nuovo: "Fammi parlare un attimo. Replico e poi semmai replichi tu. Sarah è sempre credibile, leggera, rpfonda quando serve e sa tenere il palco. Secondo: tu scrivi una lettera e fai la maestrina. Dimmi dove sta scritto.. vuoi avere successo solo sulla voce. Il mestiere che fai allora? Se fosse vero questo, ¾ della musica che metti in radio da te ti farebbe schifo, ma dove sta scritto?". Pettinelli ribatte: "Ti stai arrampicando sugli specchi. Per tutto l’inverno ha fatto la canzoncina, più di quello non faceva".

Le lacrime di Anna Pettinelli ad Amici

Martina inizia a cantare e al termine dell'esibizione Anna Pettinelli scoppia a piangere. La conduttrice le chiede il motivo e lei spiega: "Sì, mi viene da piangere. Mi emoziono perché a Martina non è stato riconosciuto ciò che vale". Malgioglio commenta: “Volevo dire alla Pettinelli che io sono abbastanza mortificato quando lei a un certo punto dice che noi giudici abbiamo il fumo negli occhi. No tesoro, non c’è bisogno di tutto questo". Parla anche Giuseppe Giofrè: "Io riconosco il talento di martina ma anche quello che lorella dice di sarah. Io ho preferito la versione di Sarah". Anche Martina poi si emoziona: "Non sono solo voce, ho dimostrato più volte che so emozionare".