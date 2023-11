Anna Pettinelli, lo scontro con Stella è durissimo: "Sei nei guai". Lei piange a dirotto

In alto il video della prof Pettinelli

È appena andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi. La prima parte è stata dedicata al ballo, con gli allievi costretti a votarsi tra di loro. L'ultimo in classifica andrà in sfida. L'idea, della maestra Celentano, li ha messi piuttosto in difficoltà. Quindi i ragazzi consegnano i fogli e si scopre che l’ultimo in classifica deve andare in sfida immediata. Dustin, Sofia, Marisol, Gaia, Giovanni, Kumo, Nicholas e Chiara ultima.

La ballerina piange e i compagni cercano di consolarla. Ma se c'è qualcuno che davvero ha pianto molto bisogna andare a cercare tra i concorrenti del canto. Si tratta di Stella, la giovanissima cantante di Anna Pettinelli, che ha avuto uno scontro con l'insegnante, la quale non le ha mandate a dire.

Le dure parole di Anna Pettinelli

I fatti. Stella si confronta con Anna Pettinelli: “Tu stai nei guai. Facciamo una cosa: ricanta il pezzo di Mara Sattei". “Come hai cantato? Bene, ma il problema è che non basta. Non basta essere intonati se non trovi un’idea e quindi rimani trasparente. Rimani impalpabile. Ho serissimi dubbi su di te. Tu non sei stata notata da nessuno, c’è un problema", afferma l'insegnante. "Mi dispiace ma se trovo qualcun altro io lo devo prendere in considerazione, devo dirtelo con la massima sincerità”, aggiunge Pettinelli.



“Sono parole pesanti – dice Stella -. Io non mi ci trovo tanto, io fuori di qua mi sono sempre distinta. A me piace molto, che ne so, la black music. Qui vengo molto ridotta al bel canto. Questa cosa non mi è mai successa. Io non ho mai fatto le ‘canzoni di Sanremo’, c’è questa idea di me. Voglio provare a mostrare altro”. “Tu non riesci a sporcarti”, replica Pettinelli. “Non è vero”, afferma la ragazza. “Gli altri ti distruggono e tu rimani una che ‘sì, hai cantato benino. La prossima’”, dice Anna Pettinelli. Quindi aggiunge: “Non è una sconfitta ma bisogna accettare il proprio limite. Quello che ti voglio dire è che, se tu vuoi, puoi provare una canzone che decidi tu. Prova, ma il mio pensiero su di te è piuttosto formato. Sta ca**o di vita va presa a morsi e non l’hai mai fatto".

"Divento una belva", cosa ha detto Anna Pettinelli e la reazione degli altri allievi

Infine Pettinelli ha concluso: "Divento una belva perché vedo le potenzialità, in due mesi non è cambiato niente”. Stella va in bagno e continua a piangere a dirotto. Singhiozzi e disperazione: Stella è veramente giù di morale. Più tardi Sarah e Marisol parlano dell'argomento: “Mi sento una me**a, io sono abbastanza d’accordo con quello che dice la Pettinelli. Però se glielo dii (a Stella, ndr).. non la vedo per niente bene. Per niente”.