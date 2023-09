Amici, Maria De Filippi spiazza Annalisa: "Tuo marito è molto bello". Lei risponde così

Tra gli ospiti della puntata odierna di Amici su Canale 5 c'è anche Annalisa, la regina pop dell'estate italiana. La voce di "Bellissima" e di "Ragazza sola" - solo per citare alcuni suoi successi - ha ricevuto un tripudio di applausi. E non solo. Appena entrata, Maria De Filippi l'ha sorpresa dicendole: "Sei una meraviglia. Ti fa bene il matrimonio, a parte che tuo marito è molto bello". Allora Annalisa ha risposto divertita: "Vedi? Eh ma io lo sapevo".

Chi è il marito di Annalisa

Classe 1980, Francesco Muglia è il marito di Annalisa. I due, infatti, sono convolati a nozze quest'estate. Lontano dai riflettori, Muglia condivide con la moglie la passione per la riservatezza. La cantante, infatti, non hai mai dato adito a gossip o pettegolezzi sul proprio conto, prestando particolare attenzione alla privacy e alla propria vita privata. Lo stesso matrimonio, infatti, è stato sostanzialmente tenuto segreto fino all'ultimo.

Muglia è specializzato in marketing e comunicazione ed attualmente è il vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale. "È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare - ha raccontato Annalisa di lui, in un'intervista a Vanity Fair -. Come ci siamo conosciuti? Ad un suo evento di lavoro. In quell'occasione non successe niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui poi mi ha scritto sui social".



Si era vociferato di un presunto bebé in arrivo, ma la stessa cantante è intervenuta via social: "L'unico parto attualmente previsto è quello del mio disco", ha detto smentendo la notizia e, allo stesso tempo, riportando l'attenzione sul nuovo progetto discografico "E poi siamo finiti nel vortice", in uscita il prossimo 29 settembre. Intanto Annalisa si gode i meritati successi degli ultimi mesi. Solo qualche esempio: "Disco Paradise" (con gli Articolo 31 e Fedez) conta quasi 50 milioni di streams su Spotify. Più di 58.7 milioni, invece, per "Mon Amour", 53.7 per "Bellissima" e 1.6 milioni per il recente "Ragazza sola".