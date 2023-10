Amici, Maria De Filippi all'allievo: "Devi lasciare lo studio", cos'è accaduto

In alto il video dell'esibizione di Ezio e poi il saluto allo studio

Si è appena conclusa la nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Anche oggi gli allievi del programma di Canale 5 hanno intrattenuto il pubblico. Tra i momenti più importanti della puntata c'è stato sicuramente il bacio tra Giorgia ed Emanuel Lo, l'ingresso di un nuovo allievo ma anche "l'addio" (in realtà temporaneo per il momento) di uno degli allievi. Cos'è accaduto di preciso e di chi si tratta?

Come ogni settimana, i ragazzi si ebisiscono e un giudice esterno stila la classifica. Tra loro c'è anche Ezio, che fin dall'inizio non ha nascosto qualche difficoltà a integrarsi con i compagni. Oggi, 29 ottobre, si è esibito sulle note di "Easy" ma il risultato non è stato dei migliori. A dirlo è stata innanzitutto Anna Pettinelli: “Dico questo: io ho messo insufficiente a questa canzone. Non sono contenta del tuo rendimento, non riesco mai a vederti interpretare una cosa con la convinzione. E quindi voglio sospenderti la maglia”. Gelo. Giorgia, nello studio in veste di giudice, è intervenuta: “Così proprio?”. De Filippi allora ha spiegato: “Non significa eliminare..”. “Lo so, lo so. Comunque si sente che c’è una cosa lì da qualche parte - ha detto la cantante romana -. Non so se questo pezzo forse non sia stato d’aiuto, però quella roba che c’è lì dentro (di lui, ndr) deve uscire, ma effettivamente non è uscita con questa canzone”.

Ezio deve andar via

Ezio è rammaricato: “Io mi sono sentito molto leggero, non sono d’accordo, però rispetto tutti i giudizi che mi sono stati dati”. Giorgia allora lo ha invitato a rifletterci su: “Allora riguardati, perché magari riguardandola ti rendi conto meglio”. Ezio, non contento, ha insistito: “Ok. Posso sapere che ne pensa Rudy?”. Zerbi duro: “Una canzone che parla di benessere.. questo va comunicato. Tu hai un blocco nel cantare una cosa e a trasmetterla agli altri. Magari tu ti sei sentito bene, ma noi molto meno. Non voglio pensare che tu te ne freghi di quello che settimanalmente ti ripeto. Forse c’è proprio un blocco”. “Ezio, con la maglia sospesa devi lasciare lo studio. Vai in casetta” , ha dovuto dire De Filippi. Applausi per il ragazzo. Come andrà a finire? Today seguirà, come sempre, l'evolversi della situazione nei prossimi giorni.