Amici, anticipazioni 12 novembre: Mare Fuori e gli altri ospiti; un allievo assente, un altro rischia l'eliminazione

Nella giornata di oggi, 9 novembre, presso gli studi Titanus Elios di Roma si è tenuta la nuova registrazione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5. Tantissimi ospiti oltre alle tradizionali sfide e dinamiche che continuato ad intrattenere il pubblico Mediaset, sempre fedele al programma. Cos'è accaduto di preciso? Ecco cosa riportano le anticipazioni di SuperGuidaTv.

Ospiti e Classifiche

Come detto, gli ospiti sono stati davvero numerosi. Intanto Giordana Angi, che ha cantato il nuovo inedito dal titolo Con questa luce e ha anche giudicato una mini gara di canto con focus la scrittura. A seguire Rkomi e Irama che si sono esibiti sulle note di Hollywood. E poi, soprattutto, i protagonisti del musical Mare Fuori: Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giulia Molino e Andrea Sannino. A giudicare gli allievi sono arrivati, invece, Rossella Brescia per la danza e Tommaso Paradiso per il canto. Prima di scoprire le classifiche, una doverosa premessa.

La sfida giudicata da Angi, infatti, ha dato la possibilità al vincitore - Petit nella fattispecie - di avere un punto in più nella classifica generale. Ecco dunque il risultato (per il canto).

Lil Jolie

Holden

Petit

Sarah

Mida

Mew

Ayle

Holy Francisco

Stella

Matthew (che dovrà affrontare una sfida prossimamente, rischiando dunque l'eliminazione)

La danza, invece:

Dustin

Kumo

Marisol

Gaia

Giovanni

Sofia

Chiara

Nicholas

Elia

Assente in puntata Simone. Il ballerino di Emanuel Lo, infatti, ha la maglia sospesa.

Le altre dinamiche

Cos'altro è accaduto? Kumo, Elia, Chiara e Giovanni per la gara: “la mia storia - la mia coreografia”. Avincere è stato Kumo. Il danzatore si è aggiudicato una borsa di studio a Madrid, portando in scena la storia toccante che lo ha visto purtroppo protagonista: il terribile incidente. Lil Jolie vince l'Oreo Challenge mentre Gaia quella Marlù.

Stasera e domani in TV