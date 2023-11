Amici, anticipazioni puntata 19 novembre: sospeso un ballerino. Tra gli ospiti un ex allievo

Oggi, giovedì 16 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 23esima edizione. Presso gli studi Titanus Elios di Roma, un'altra entusiasmante puntata ha preso il via e i telespettatori potranno vederla solo la prossima domenica, 19 novembre. Come ogni settimana Today anticipa ai lettori quello che è accaduto. Chi sono gli ospiti? Quali le sfide che gli allievi hanno dovuto affrontare? Questo (e molto altro) proprio qui.

Ospiti e Classifiche

Dopo Irama, Annalisa, Angelina Mango, Emma, Giordana Angi (ed altri) un altro ex concorrente è tornato a far visita lì dove tutto è nato. Si tratta di Wax, che ha cantato il nuovo brano che uscirà alle 00:00 di stanotte. L'altro ospite è stato, invece, Michele Bravi, che ha presentato il suo ultimo singolo "Odio", mentre Giulia Stabile e Isobel hanno danzato. Quanto ai giudici, per il canto è arrivato Achille Lauro, mentre per la danza Garrison Rochelle e poi Nancy Berti. Quali sono le classifiche che hanno stilato?

Danza

Gaia

Dustin

Kumo

Giovanni

Sofia

Nicholas

Chiara

Marisol

Elia (finito in sfida, la prossima settimana)

Canto

Ayle

Holden

Lil Jolie

Mew

Petit

Sarah

Mida

Matthew

Stella

Holy Francisco

Le altre dinamiche

Non solo classifiche, ma anche tanto altro. Innanzitutto Matthew è riuscito a superare lo sfidante e a rimenere nel programma (così come deciso dal giudice Carlo Di Francesco). Simone, invece, ha avuto la possibilità di ballare ma la sua maglia è (ancora) sospesa. Evidentemente il suo insegnante, Emanuel Lo, è ancora incerto sulla posizione da prendere nei suoi confronti. Giovanni, invece, ha eseguito il compito della maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ha deciso di confermare la sua maglia. Attenzione: Giovanni non ha potuto ballare con Francesco Tocca poiché pare si sia infortunata. Holy Francisco ha eseguito il compito di Lorella Cuccarini, senza convincere la Pettinelli che ha detto che gli restituirà la maglia non appena ci avrà parlato. Per gli inediti, Holden ha vinto contro Ayle e Lil Jolie. Per la gara di ballo "la gioia d'improvviso", invece, ha vinto Nicholas.

