Amici, anticipazioni puntata 29 ottobre: ospiti, sfide e un allievo con la maglia sospesa (spoiler)

Tutto pronto per la nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5. Il 26 ottobre, dalle 15:00 circa, è stata registrata la puntata che va in onda oggi, domenica 29 ottobre. Ma cos'è accaduto? Qualcuno è stato eliminato? Ci sono new entry? Per queste e altre informazioni non resta che riportare le anticipazioni pubblicate da SuperGuidaTv. Ecco cos'è accaduto.

Gli ospiti e le classifiche

Gli ospiti di questa puntata sono Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari (che hanno cantato Nightmares). Per il canto è arrivata Giorgia, mentre per il ballo Davide Dato (e anche Maura Paparo, giudice della gara tra ballerini per realizzazione della coreografia sulla loro vita).

Per quanto riguarda le classifiche, invece. Il canto:

Mew

Sarah

Holden

Petit

Stella

Lil Jolie

Matthew

Samuspina

Ezio (per lui Anna Pettinelli decide di sospendere la maglia).

La danza:

Marisol

Kumo

Gaia

Elia

Dustin

Sofia

Nicholas

Chiara

Simone

New entry e le altre gare di Amici

A fare il suo ingresso nel talent di Maria De Filippi è stato, grazie al voto dei prof, il ballerino Giovanni di latino per Raimondo Todaro. A votare per il suo ingresso sono stati: Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Contrari solo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A dir la verità Emanuel ha votato sì solo per Todaro, in realtà non lo avrebbe voluto nella scuola. La gara inediti - davanti a Radio Italia - è stata vinta da Mew (a seguire Petit, Holden, Matthew e Lil jolie). La prova della coreografia, invece, è stata vinta da Dustin. Per terminare: baci, baci e ancora baci. Tra chi? Tra Mew e Matthew, tra Holy Francisco e Sarah.