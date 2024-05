Amici, anticipazioni 4 maggio: ex vincitrice ospite, Pettinelli in lacrime, eliminato. Attenzione spoiler

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. La puntata è stata registrata giovedì 2 maggio e va in onda sabato 4 in prima serata. Grazie alle indiscrezioni che circolano sul web, Today è in grado di fornire le anticipazioni sulla puntata: dagli ospiti all'eliminato e ancora le sfide e il guanto tra i professori. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ospiti

Invariata la giuria con Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sulle poltrone rosse per giudicare i cantanti e i ballerini di Amici. Due gli ospiti della puntata: Emma, ex vincitrice del programma, che canta il nuovo singolo Femme fatale. Ed Enrico Brignano, il noto comico romano.

Prima manche

Passando alle gare: tre le manche e una sola l'eliminazione definitiva (stavolta sarà tosta). La prima manche ha visto scontrarsi la squadra di Anna Pettinelli e Todaro contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Martina contro Mida, vince Mida.

Martina contro Sarah, vince Martina.

Martina contro Sarah, vince Sarah.

Martina a rischio eliminazione.

Seconda manche

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sfida Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Holden contro Mida, vince Mida a tavolino poichè Holden non avrebbe preparato la sfida, in quanto troppo impegnato sul suo nuovo singolo in uscita.

Mida contro Dustin, prova annullata poichè i giudici non sanno chi votare.

Sarah contro Petit, vince Petit.

Mida contro Marisol, vince Mida.

Dustin a rischio eliminazione.

Terza manche

Nuovamente Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Mida contro Marisol, vince Marisol.

Holden contro Sarah, vince Sarah.

Petit contro Sarah, vince Petit.

Mida a rischio eliminazione.

Eliminato Amici

Dunque Mida, Martina e Dustin sono a rischio eliminazione. Il ballerino si salva per primo. A questo punto a dover abbandonare definitivamente il programma sarà uno tra Mida e Martina.

Il guanto di sfida tra i prof

Anche i professori si sono sfidati con il canonico "guanto di sfida". Il tema del confronto è "I nostri miti/omaggi a grandi artisti o quant'altro". Cuccarini e Lo fanno un omaggio agli Abba con il musical Mammamia; Pettinelli e Todaro fanno un omaggio al Sole. Infine Zerbi e Celentano fanno un omaggio ad Adriano Celentano. Vincono Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

I litigi

Immancabili (a volte eccessivi) i litigi in studio. Pare, ad esempio, che ce ne sia stato uno acceso tra Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio. Il motivo è la voce di Martina, che secondo Pettinelli è sottovalutata. Proprio lei, durante l'esibizione dell'allieva sulle note di This is me si mette a piangere dall'emozione e poi ha ribadito che secondo lei Martina non sta ricevendo i giusti riconoscimenti.

Sarah fa pienone di complimenti. Sia Michele Bravi che Giuseppe Giofrè si sono complimentati per la sua crescita all'interno del programma (concordiamo pienamente).

