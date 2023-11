Amici, anticipazioni 5 novembre: un'allieva scappa in bagno e non si esibisce. Nuovo ingresso e ospiti, spoiler

La prima puntata domenicale di Amici è pronta a intrattenere il pubblico di Canale 5. Durante la giornata di oggi 2 novembre è stata registrata la puntata che vedremo il 5 dello stesso mese. Cos'è accaduto? Quali gli ospiti, le sfide e le classifiche? Ecco cosa riporta il sito SuperGuidaTv.

Gli ospiti e le classifiche

Alex, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo ospiti. A giudicare i ragazzi sono arrivati alcuni volti conosciuti per i fan del programma: Gabri Ponte e Anbeta, rispettivamente per canto e danza. Ecco le loro classifiche.

Canto:

Lil Jolie

Mew

Holden

Petit

Matthew

Mida

Stella

Sarah

Samuspina

Danza:

Marisol

Dustin

Kumo

Gaia

Sofia

Elia

Giovanni

Nicholas

Chiara

Simone

Attenzione. Stando a quanto riportato dal sito già citato, infatti, Stella avrebbe avuto una crisi. Scelta dagli allievi per cantare il proprio inedito, la ragazza è corsa in bagno a piangere, dopo aver fallito per due volte.

Le altre sfide e il nuovo ingresso

Non finisce qui. Holy Francisco ha sostenuto la sfida ed è riuscito a superarla, rimanendo quindi nella scuola. Holden ha ampiamento superato il compito che gli era stato dato (accompagnato al pianoforte e senza autotune). Nicholas, invece, ha deluso Emanuel Lo, che gli aveva assegnato un compito specifico di hip-hop.

Un nuovo allievo - che chi segue il daytime ha già conosciuto - entra nella scuola di Maria De Filippi, si tratta del cantante Ayle.

Articolo in aggiornamento







