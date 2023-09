Amici, tra gli allievi un ex di Sanremo: ecco chi è

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio della nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 a partire da domenica 24 settembre, alle 14:10. Giovedì 21 settembre si è tenuta la prima registrazione e noi di Today.it vi abbiamo rivelato cast e anticipazioni della primissima puntata. Tra gli allievi, c'è qualche nome che probabilmente già conoscerete. Innanzitutto Joseph Carta in arte Holden, figlio di Paolo Carta, ovvero il noto produttore, musicista nonché marito di Laura Pausini (i due sono convolati a nozze nel 2023, ma erano già fidanzati dal 2005).

Non solo. Potrete ricordarvi anche di un altro allievo: Mida. Più di 232 mila ascoltatori mensili su Spotify e diversi singoli già usciti, tra cui "Malditè" con cui si è presentato al Festival di Sanremo 2023, nella categoria giovani, arrivando in finale. Tuttavia, non è riuscito ad accedere alla gara dei 'big'. Ciononostante, è riuscito a crescere non solo sui social - 37.9k follower su Instagram e 144.8k su TikTok - ma anche artisticamente, tanto da conquistare un banco nella scuola più famosa della tv italiana.

Chi è Mida: età, vita privata e l'incontro con Emis Killa

Christian Mida è nato nel 1999 a Caracas, in Venezuela, da papà italiano e mamma venezuelana. Ha trascorso i primi anni in Sudamerica, poi si è trasferito in Italia. Con lui, sempre, la musica. Nel 2017 Emis Killa lo prende sotto la propria ala, credendo nel suo talento. Spesso, infatti, aprirà i live del noto rapper lombardo. Nel 2021 esce il brano "Ricordarmi di scordarti" feat LAX, che ottiene un grande successo. Poi Sanremo e adesso l'opportunità di farsi conoscere al grande pubblico di Amici.

Intervistato da All Music Italia, Mida aveva affermato: "Il mio percorso è complicato. Sono partito dai banchi di scuola nel lontano 2012, scrivendo le rime sul diario. [..] Mi ero detto che avrei voluto fare il rapper, per farlo diventare realtà io, da solo, prendevo e andavo al muretto di Milano e rappavo. Poi, come ho iniziato a fare amicizia lì, ho iniziato a fare migliaia di contest fino a che ne ho vinti un po'. Ho iniziato a scrivere pezzi, qualcuno mi ha notato e, al mio 16esimo compleanno, mi scrive Emis Killa. Pensavo fosse un fake. Mi ha scritto su Instagram perché mi aveva visto su YouTube. Ci siamo beccati, lui mi ha dato una grande mano, gli sarò per sempre grato". Certo, non sono mancate le difficoltà, ma Mida è sempre riuscito a rialzarsi. Cosa ne sarà, adesso, della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi? Non resta che attendere per poterlo scoprire.