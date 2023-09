Amici 23, anticipazioni prima puntata: la nuova classe, chi sono gli allievi e gli ospiti

Mancano appena due giorni all'inizio della nuova edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5. Domenica 24 settembre, dalle 14.10, i fan del programma potranno conoscere i nuovi protagonisti della scuola più famosa della tv italiana. La puntata, come già noto, non sarà in diretta. Infatti la registrazione si sta tenendo proprio in queste ore a Roma. Ecco tutte le anticipazioni da conoscere.

Stando a quanto riportato da SuperGuidaTV, in studio ritroveremo Mattia Zenzola, ovvero il vincitore della passata edizione del programma. Questo potevamo anche aspettarcelo, dal momento che è ormai una sorta di rito e che lo stesso Mattia ieri sera ha pubblicato un filmato a letto, con accanto la coppa da vincitore (che dovrà riportare, nell'attesa che venga consegnata al prossimo vincitore). Passiamo poi agli altri ospiti. Sembra, infatti, che oltre a Zenzola ritroveremo anche Angelina Mango, forte del successo estivo "Ci pensiamo domani". Non finisce qui. L'elenco degli ospiti per questa prima puntata, infatti, è sostanzioso. Troveremo J-Ax, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai e gli alttori Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella.

I nomi degli allievi

Qui di seguito i nomi degli allievi scelti al momento (i banchi disponibili sono 20). Per il canto troviamo Mida, Holden, Matthew, Holy Francisco, Sarah, Mew e Lil Jolie. Per quanto riguarda il ballo, invece: Gaia, Chiara Porchianello, Mariasol, Elia, Sofia, Chiara, e Dustin.



Ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e anticipazioni. Eventuali conferme o smentite potranno essere appurate solamente con la messa in onda del programma.