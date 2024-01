Amici, anticipazioni 14 gennaio: Maria parla di Mew e Matthew, una signora del pubblico sul palco, ospiti e classifiche

Tutto pronto per la seconda puntata del 2024 di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Nella giornata di giovedì 11 gennaio, negli studi Elios di Roma, è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica 14 gennaio. Inutile nascondersi, l'attenzione è alta specilamente dopo i fatti che hanno riguardato due concorrenti: Mew e Matthew, che hanno deciso inaspettatamente di abbandonare il programma. Al momento non è noto il motivo. Passiamo dunque alla puntata: ecco cosa c'è da sapere su classifiche, ospiti e tutte le altre anticipazioni riportate da SuperGuidaTv.

Ospiti, giudici e classifiche

Gli ospiti musicali sono Albero Urso (ex Amici) e il giovane talento Matteo Romano. I giudici, invece, sono stati Anbeta e Samantha Togni per il ballo, Arisa per il canto. Si passa ora alle classifiche. Il canto:

Martina

Holden

Malia

Ayle

Mida

Sarah

Petit

Lil Jolie

Il ballo, invece:

Dustin

Marisol

Lucia

Giovanni

Gaia

Simone e Sofia

Nicholas

Kumo assente poiché la sua sfida si è svolta alla fine, dunque non ha potuto ballare per la classifica tradizionale.

Compiti, gossip, litigi, nuovi inediti, che fine hanno fatto Mew e Matthew

Giovanni ha avuto la meglio sulla sfidante Giorgia (ballerina di danza classica). Kumo invece vince su Alessandro. Mida, Petit, e Ayle presentano i nuovi inediti, rispettivamente dal titolo "Fight Club", "Tornerai", "Il tuo nome". La gara d'improvvisazione - tra Dustin Lucia e Gaia - è stata vinta ancora una volta dal ballerino della maestra Celentano. Nicholas, invece, svolge il compito dato da Alessandra Celentano, dimostrato prima da Sebastian (un grande ritorno).

Quanto ai litigi, immancabili, pare ce ne sia stato uno tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda Sarah, poiché Pettinelli non vede miglioramenti. Allora Cuccarini fa un gesto inaspettato: chiede ai vocal coach di entrare in studio. E fanno grandi complimenti alla ragazza. C'è poi una discussione tra Nicholas e Alessandra Celentano. La discussione si anima, una signora dal pubblico fa un commento e allora Maria De Filippi decide di farla scendere al centro dello studio. Riguardo a Mew e Matthew, invece, non ci sono novità. La conduttrice si è limitata a dire che sono usciti per "motivi personali".

