Amici, anticipazioni puntata 18 febbraio: 5 ospiti da Sanremo, 3 nuove maglie del serale, classifiche e giudici

Durante il pomeriggio di venerdì 16 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Cos'è accaduto? Quali gli ospiti, i giudici e le classifiche? Cosa si sa, invece, di Ayle? Ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

Ospiti e classifiche

Innanzitutto una bella notizia per i fan di Angelina Mango. La cantante, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2024 con "La Noia", sarà ospite della De Filippi, che ha avuto l'intuizione di farla conoscere al grande pubblico lo scorso anno, proprio lì, in quello studio di Roma. Innanzitutto si parte dagli ospiti, con ben 5 cantanti del Festival di Sanremo tra l'altro ex cantanti di Amici. Si tratta di Angelina Mango (la vincitrice), Annalisa, Irama, Maninni e The Kolors. In particolar modo Giovanni ballava mentre cantava Annalisa, Sofia e Kumo con il sottofondo dei The Kolors, Lucia mentre cantava Angelina e infine Nicholas sulle note di Maninni. Per quanto riguarda i giudici, invece, Ornella Vanonni ha giudicato il canto e Marcello Sacchetta la danza. Quali sono le classifiche hanno stilato?

Canto

Martina

Lil Jolie, Nahaze, Petit, Sarah

Midda e Kia

Holden e Malia

Ayle

Danza

Lucia

Marisol e Sofia

Kumo

Giovanni e Nicholas

Le altre gare e le maglie del serale

Innanzitutto c'è stata la gara improvvisazione tra Dustin, Kumo e Giovanni. Ha trionfato il ballerino di Alessandra Celentano. Quanto agli altri compiti, invece. Mida non ha superato il compito dianna Pettinelli. Mentre Lucia ha superato il compito, con Raimondo Todaro molto contento. Giovanni vince la prova Marlù, Sofia quella Oreo. Non finisce qui. Sono state assegnate tre nuove maglie del serale Martina, Marisol e Holden. La prossima registrazione avverrà giovedì 22 febbraio.

