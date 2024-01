Amici, anticipazioni puntata 21 gennaio: ospiti, giudici, due new entry (spoiler)

Tutto pronto per una nuova ed entusiasmante puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Giovedì 18 gennaio, infatti, è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica 21. C'è grande attesa, specialmente per l'ingresso di due nuove cantanti (al posto di Mew e Matthew, che hanno abbandonato definitivamente la scuola). Ecco cosa sappiamo, stando a quanto riportato dalle anticipazioni di SuperGuidaTv.

Ospiti, giudici e classifiche

Si parte dagli ospiti e dai giudici. Intanto un grande ritorno, quello di Aaron. Il talento - ex Amici - è stato l'ospite della puntata. Per quanto riguarda i giudici, invece: Aiello, Paola Turci e Francesca Michielin per il canto. Thomas Signorelli, per quanto riguarda la gara di ballo. Quali sono le classifiche hanno stilato?

Canto:

Kia (la nuova entrata)

Holden

Martina

Mida

Petit

Sarah

Lil Jolie

Ayle

Nahaze (la nuova entrata)

Malia

Danza:

Dustin

Sofia

Marisol

Kumo

Gaia

Lucia

Simone

giovanni

Nicholas

Le altre gare, i litigi e il gossip

Amici, si sa, non è solo un palcoscenico per i talenti (o sedicenti tali). Ma anche un posto dove avvengono discussioni e litigi, riguardanti logicamente gli allievi. In realtà, forse un po' a sorpresa, questa puntata pare non sia stata molto litigiosa. Solo Lil Jolie è apparsa molto triste e in pubblicità è andata da Nahaze ad abbracciarsi (le due hanno già lavorato insieme in passato). Maglia sospesa, invece, per Giovanni. Il ballerino non ha superato il compito che gli aveva dato Celentano. E neanche Todaro gli ha dato la sufficienza (ma Raimondo gli ha già anticipato che gli ridarà la maglia). Quanto a Nicholas, la Celentano gli ha dato un "bellissimo" voto: zero.

Quindi sono iniziate le discussione tra i due, un siparietto a cui i telespettatori sono già abituati. Per la "battle" di danza, invece, ha vinto Dustin, che ha ballato con Isobel. Sofia, invece, aveva ballato con Sebastian mentre Nichoals con Elena. Presentati, infine, dei nuovi inediti. Lil Jolie ha cantato "Attimo", Sara "Mappamondo" e infine Martina "Quando ho smesso di amarti". Per le altre informazioni e soprattutto per vedere se quanto anticipato corrisponda alla realtà, non resta che attendere l'inizio della puntata.









