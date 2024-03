Al via il Serale di Amici, anticipazioni puntata 23 marzo: eliminati, ospiti e giudici

Tutto pronto per l'inizio della fase Serale di Amici, il programma di Maria De Filippi che si avvia alla fase finale. La parte "scolastica" è ormai terminata, ora inizia lo show. Gli allievi, dopo i casting e 7 mesi di scuola, sono pronti per la prima serata. Sabato 23 marzo, infatti, prende il via la fase Serale. Anche quest'anno le puntate sono registrate (ad eccezione della finale logicamente). Ecco cosa si sa, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv.

Gli ospiti e i giudici

Gli ospiti della primata puntata del serale sono Michele Bravi (che in realtà è anche giudice); Giusy Buscemi, la Signora Coriandoli, Enzino Iacchetti e Giobbe Covatta. I giudici fissi sono, invece, Giuseppe Giuffrè, Cristiano Malgioglio e il già citato Bravi.

La prima manche

La prima sfida vede la squadra degli ZerbiCele contro PettiMondo (o Todarelli). Insomma la maestra Celentano e Rudy contro anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Petit contro Giovanni. Vince Petit.

Marisol contro Gaia (ma il guanto viene annullato).

Marisol e Dustin contro Martina. Vince Martina.

Holden contro Lil Jolie. Vince Holden.

Di conseguenza vincono gli Zerbi-Cele e rischia Ayle (perde contro Gaia e Giovanni).

La seconda manche

Questa volta gli Zerbe-Cele affrontato i CuccaLo (Cuccarini e Lo).

Petit contro Sarah. Vince Petit.

Dustin contro Kumo. Vince Dustin.

Vincono nuovamente gli Zerbi-Cele. Al ballotaggio vanno Mida, Sarah e Kumo. Quest'ultimo al ballottaggio finale.

La terza manche

Giovanni contro Nicholas. Vince Nicholas.

Lucia contro Martina. Vince Martina.

Mida contro Lil Jolie. Vince Mida.

Quindi al ballotaggio vanno Martina, Lil Jolie e Gaia.

Eliminati

Pare che siano state due eliminazioni. La prima è stata quella di Ayle. La seconda, invece, non la conosciamo. Sappiamo solo che al ballottagio finale sono andati Kumo e Lil Jolie. Chi, tra i due, dovrà abbandonare definitivamente il talent?

Altre dinamiche

Pare che, come ogni anno, non mancheranno le liti tra i professori, soprattutto per quanto riguarda i guanti di sfida. Lil Jolie pare si sia molto emozionata, tanto che è intervenuta la stessa Maria De Filippi per tranquillizzarla. Anche gli insegnanti sono scesi in campo con alcune divertenti performance: Zerbi-Cele a tema Barbie, i CuccaLo hanno ballato La febbre del sabato sera e i PettiMondo hanno scelto un film ispirato alla vita di Elton John. Hanno vinto i primi.

