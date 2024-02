Amici, anticipazioni puntata 25 febbraio: 2 ospiti da Sanremo, 1 eliminato, i messaggi privati di Maria De Filippi

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione (con ascolti ancora brillanti). Anche questa volta Today riporta le anticipazioni della prossima puntata, quella in onda domenica 25 febbraio dalle 14.00 su Canale 5. Ecco cosa ha rivelato il sito SuperGuidaTv.

Ospiti, giudici e classifiche

Lo aveva promesso la scorsa puntata inviando un videomessaggio, in cui si era anche complimentata con Angelina Mango e aveva mandato un pensiero a Sangiovanni. E ha mantenuto la promessa. Lei è Alessandra Amoroso, ex vincitrice del talent, arrivata 9ª al Festival di Sanremo 2024 con l'emozionante ballad "Fino a qui". La cantante salentina, infatti, è l'ospite d'eccezione della puntata, insieme a Fiorella Mannoia (per lei 15esimo posto a Sanremo). Mannoia sarà anche giudice della gara canto. Ma non sarà di certo l'unica. A giudicare il ballo arriva Jacopo Tissi. Gli altri giudici, per le varie gare sono Fabrizio Moro e Drillionare. Mentre tra gli ospiti figura anche Rebecca Antonacci, protagonista del film dal titolo Finalmente l'alba. Uno sguardo, ora, alle classifiche:

Petit

Mida

Lil Jolie

Ayle

Sarah

Nahaze

Kia

Malia

Malia è arrivato ultimo e il professor Rudy Zerbi ha quindi deciso di eliminarlo. A consolarlo ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice, con l'umanità che la contraddistingue, gli ha rivelato che Madame gli manda spesso dei messaggi privati in cui le parla bene di Malia. Il giovane cantante troverà, dunque, la strada giusta?

Quanto al ballo, invece:

Sofia

Lucia

Kumo

Nicholas e Giovanni

Cos'è altro aspettarsi dalla puntata del 25 febbraio

Innanzitutto questa settimana non si è tenuta alcuna gara d'improvvisazione per quanto riguarda il ballo. Non solo: tre nuovoi allievi hanno ricevuto la maglia d'oro per il serale: si tratta di Lucia, Petit e Mida, che si vanno aggiungere a coloro che già ce l'hanno. Non sono mancate le discussioni: con Todaro e Lo a battibeccare dopo un'esibizione di Nicholas. Inevitabile l'intervento pungente anche di Alessandra Celentano. Quanto al canto c'è stata una lite anche tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Per quanto riguarda, infine, le prove sponsor Sofia ha vinto quella Marlù mentre Giovanni e Nicholas quella Oreo.

