Amici, anticipazioni 26 novembre: 2 eliminazioni (una inaspettata), 3 ex vincitori ospiti, le classifiche

Durante il pomeriggio di oggi, giovedì 23 novembre, negli studi Titanus Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Cos'è accaduto? Quali gli ospiti, chi i giudici e, soprattutto, qualcuno è stato eliminato? Ecco cosa sappiamo, stando a quanto riportato dalle anticipazioni rivelate da SuperGuidaTv.

Ospiti e classifiche

Nello studio di Canale 5 sono arrivati Gaia Gozzi, Luigi Strangis e Giovannino (da Tu Sì Que Vales). A giudicare, invece, Orietta Berti e Stash (gara canto), Rebecca Bianchi (gara ballo) e Nancy Berti (per la sfida di Nicholas, che è rimasta però congelata). Dunque ben tre ospiti ex vincitori del programma: Gaia nella 19esima edizione, Luigi nella 21esima e Stash con i The Kolors nella 14esima. Un occhio alle classifiche.

Danza

Dustin

Kumo e Sofia

Marisol

Giovanni

Gaia

Canto

Mew

Lil Jolie

Petit e Ayle

Mida e Holden

Sarah

Holy Francisco

Eliminati

Attenzione, perché pare che durante la puntata vedremo non una bensì due eliminazioni. Si tratta di due ragazze. La prima è Stella, come potevamo immaginare viste le difficoltà affrontate sostanzialmente durante tutto il percorso nella scuola. Al suo posto è entrata Stella. La seconda, più inaspettata, è quella di Chiara. La ballerina di Amici, che era arrivata ultima nella classifica stilata dai compagni, ha dovuto affrontare la sfida. Evidentemente l'esito non è stato quello sperato. Al suo posto è entrata Lucia. A giudicare la sua sfida è stato Garrison.

