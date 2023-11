Amici, anticipazioni 3 dicembre: un allievo eliminato, ospiti, classifiche e i nuovi inediti

Un'altra settimana volge al termine e così, anche stavolta, andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Oggi, giovedì 30 novembre, si è tenuta la registrazione della puntata che tutti potranno vedere domenica 3 dicembre. Chi sono gli ospiti? Qualche concorrente è stato eliminato? Se sì, chi è? Ecco tutto quello che c'è da sapere, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv.

Classifiche e ospiti

Si comincia, come sempre, dagli ospiti e i giudici. Tra i primi troviamo un ritorno, ovvero quello di Giovannino di Tu Sì Que Vales. Oltre a lui, presente anche Rose Villan. I giudici, invece: Nek e Beppe Vessicchio (giudici canto), Irma Di Paola (gara ballo improvvisazione). Francesco Mariottini (giudice gara ballo). Passando alle classifiche, invece, ecco cosa si sa.

Canto

Mew

Sarah

Lil Jolie

Mida

Petit e Martina

Holden e Matthew

Ayle (andrà in sfida la prossima settimana)

Holy

Danza

Dustin

Kumo

Sofia

Marisol

Simone

Gaia

Nicholas

Lucia

Giovanni

Altre gare e chi è stato eliminato

La gara d'improvvisazione è stata vinta da Sofia (contro Gaia e Marisol). Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, è stato eliminato. Non finisce qui. Alcuni cantanti hanno anche presentato i nuovi inediti. Si tratta di Petit (con Wuagliò), Mida (con Mi odierai), Sarah (Le Altalene), Lil Jolie (Non è la fine) e Ayle (Allergica alle fragole). Nicholas ha superato la sfida e può rimanere nella scuola. Holden, la cui maglia era stata sospesa per un provvedimento disciplinare, ha ottenuto nuovamente il posto. Maglia sospesa, invece, per Dustin (la Celentano gli ha dato 4 ad un compito). Marisol, infine, ha superato il compito voluto da Raimondo Todaro. Per terminare, Maria De Filippi si è complimentata con Lorella Cuccarini per il ruolo che ricoprirà al Festival di Sanremo 2024.

