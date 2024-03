Amici, anticipazioni puntata 3 marzo: due ospiti da Sanremo, scoppia il 'caso' Nicholas, le classifiche

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Ormai la fase del pomeridiano è veramente agli sgoccioli. Mancano solo due settimane all'inizio del serale e si stanno definendo gli ultimi dettagli. Qualcosa è stato deciso anche durante la puntata del programma tv già registrata e in onda domenica 3 marzo. Ecco le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv.

Ospiti, classifiche e giudici

Gli ospiti di questa puntata sono Mr.Rain ed Emma, a chiudere il cerchio degli ex cantanti del Festival di Sanremo 2024. A giudicare i ragazzi, oltre alla stessa Emma, anche Max Brigante, Tommaso Toma (canto) e Rossella Brescia (quest'ultima per la danza). Uno sguardo alle gare, con tutti gli allievi che si sono esibiti (tranne Gaia che ancora non sta bene).

Danza

Nicholas Marisol Lucia Dustin Sofia Giovanni Kumo

Canto

Holden Petit Mida Lil Jolie Sarah e Martina Nahaze Ayle Kia

Le nuove maglie del serale e 'il caso Nicholas'

Al momento indossano già la maglie del serale i seguenti allievi: Dustin, Gaia, Petit, Holden, Mida, Lucia, Martina e Marisol. A loro, durante questa puntata, si sono aggiunti anche Sofia e Nicholas. Ma attenzione, perché sul ballerino si è aperto un caso. Il motivo? Raimondo Todaro ha rivelato di non volere Nicholas al serale. L'allievo e il maestro si sono confrontati, con Todaro che ha continuato a dire di non volerlo portare al serale. Il ballerino ha iniziato a fare la valigia quando, a un certo punto, è arrivato Emanuel Lo. L'insegnante ha detto: "Se vuoi una risposta per il serale te la do io: sì". Allora Nicholas ha cambiato squadra ed è andato con Lo, potendo così accedere al serale. Tutti i professionisti si sono poi presentati in studio gioendo per questa decisione.

Lil Jolie, le liti e i gossip

Un fatto simile è anche capitato con Lil Jolie, attualmente nella squadra di Rudy Zerbi. La cantante, infatti, ha ricevuto la proposta di Anna Pettinelli di andare nella sua squadra. Al momento, però, non si sa cosa deciderà di fare. Per terminare si passa alle altre prove, con Ayle che ha vinto quella Marlù menter quelle Oreo sono terminate, ma probabilmente ce ne sarà una a sorpresa per tutti i ballerini che hanno partecipato almeno una volta all'esperienza Oreo.

Per quanto riguarda i litigi, come si poteva immaginare, ce n'è stato uno per il passaggio di Nicholas nella squadra di Emanuel Lo. Nicholas nuovamente al centro dell'attenzione poiché Petit - fidanzato con Marisol - se la sarebbe presa per un gesto del ballerino nei confronti della campagna. Il cantante è troppo geloso?

