Anticipazioni Amici 6 aprile: una ballerina soccorsa, Maria chiama in diretta Annalisa, eliminato, ospiti

Giovedì 4 aprile 2024 è stata registrata una nuova puntata di Amici, la terza della fase del serale, che va in onda sabato 6 aprile. Tante le emozioni e le dinamniche che hanno interessato gli allievi del programma di Maria De Filippi. E non solo loro. Cos'è accaduto? Chi sono gli allievi eliminati? Ecco tutto quello che c'è da sapere, stando alle indiscrezioni riportate sul web.

Amici, anticipazioni terza puntata serale

Si parte innanzitutto dagli ospiti. I giudici, come sempre, sono gli stessi .Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Per il momento comico è tornata l'irresistibile Barbara Foria, già presente la scorsa puntata con un divertente monologo sull'accettazione di se stessi. Per la musica, invece, è arrivato Tananai. Il cantante ha presentato il suo ultimo singolo "Veleno" (meno convincente rispetto ad altre sue canzoni).

La prima manche: Pettinelli/Todaro contro Cuccarini /Lo

Guanto di sfida Martina contro Mida; annullato perché ritenuto non equo. Scoppia la lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Il volto di RDS battibecca anche con Malgioglio, tanto che Giofrè è dovuto intervenire per dividerli.

Guanto di sfida Sarah contro Lil Jolie; vince Lil Jolie.

Martina contro Mida; vince Martina.

Dunque vince la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Mida, Lucia e Sofia finiscono al ballottaggio. Tra loro tre solo uno finisce al ballottaggio finale. Si tratta di Lucia, che rischia quindi l'eliminazione.

La seconda manche: Pettinelli/Todaro contro Celentano/Zerbi

Gaia contro Petit; vince Petit.

Martina contro Dustin; prova annullate perché il giudice Michele Bravi non sapeva chi votare.

Holden insieme a Petit contro Lil Jolie; vince Holden.

Vince la squadra di Celentano/Zerbi e Gaia e Lil Jolie sono a rischio eliminazione. Gaia si salva, non senza qualche problema. Pare, infatti, che Gaia abbia ballato un pezzo con una scheggia sotto al piede. Fortunatamente è stata soccorsa tempestivamente e non si è verificato alcun tipo di problema.

Terza manche: Zerbi/Celentano contro Cuccarini/Lo

Petit contro Sarah; vince Petit.

Marisol contro Mida; vince Marisol.

Mida e Sofia al ballottaggio. Si salva il cantante.

Ballottaggio finale: l'eliminato.

Questa puntata l'eliminato sarà solamente uno. Al ballotaggio finale sono arrivati Lil Jolie, Sofia e Lucia. La cantante si salva e dunque sarà una ballerina a dover abbandonare la scuola. Chi? Al momento non possiamo saperlo.

Guanto di sfida tra professori

Cuccarini e Lo hanno ballato sulle note di Tribale e Tuta Gold

Zerbi e Celentano hanno ballato sulle note di un mix di Annalisa. Entrambi, per interpretare al meglio il ruolo, si sono 'travestiti' da Annalisa. Quest'ultima è stata chiamata dalla conduttrice per farle vedere la simpatica scenetta.

Pettinelli e Todaro si sono esibiti sulle note di Rita Pavone.

Ogni giudice ha votato una coppia diversa e di conseguenza è finito in pareggio.

Stasera e domani in TV